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白宮副國安顧問博明「五四」演講：平民主義將反撲壓制

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
白宮副國安顧問博明。記者張加／攝影
白宮副國安顧問博明。記者張加／攝影

白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）受維吉尼亞大學米勒中心之邀，透過視訊就「五四」運動101周年發表演講，他表示，如果中國政府不放鬆對言論自由的控制，讓人民更多的參與治理，就有可能激發平民主義。正值美國總統川普直指中國大陸就疫情的規模和風險誤導全世界之際，博明這番談話只怕會加劇美國與北京的緊張關係。

以下是博明談話內容摘要：

●101年前的今天，學生們發起的運動，意義遠遠超越了對不平等條約的民 族主義的憤慨。它激勵了對中國人民對現代化的探索。 正如 John Pomfret（潘文）所描述 的美中關係歷史中提到，「五四」運動在於「徹底改變了中國的政治，社會和文化」。

胡適認為文字應該反映人民的聲音，而不只是記錄先賢。「是什麼時代的人, 說什麼時代的話！」 他推廣白話文，確信文字要普及。他對中文語言的發展起了關鍵作用。

●胡適運用他所推廣的白話， 巧妙地反駁了反對全民社會契約的論點。 胡適說：「民主的唯一途徑就是民主」，政府是一門手藝，需要實踐。

●學者張彭春的生平事蹟，駁斥了「五四」不夠「中國化」的觀點。同樣是「五四」一 代，像好友胡適一樣…張彭春看到了可以與西方思想相結合而形成新事物的優勢。

●這最終彰顯了張彭春的最高成就：對《世界人權宣言》的決定性貢獻。 這份宣言是第二次世界大戰後由羅斯福夫人（Eleanor Roosevelt）主持的國際專家小組起草的。代表中國的資深外交官張彭春是該小組的成員。

●張彭春的傳記作家，斯德哥爾摩大學的 Hans Ingvar Roth 強調了他對《世界人權宣言》的 貢獻，他說：「如今宣言中最有意義的所有方面，比如宣言的普世性、宗教中立性、對個 人基本需求和尊嚴的強調，張彭春都有關鍵貢獻。」

●張彭春和胡適都知道「中國人不適合民主」不過是一派胡言，是最不愛國的論調。今天的臺灣就是鮮活的證據。

●那麼，如今中國「五四」精神在哪裡呢？ 在我看來，現在「五四」的繼承人，就是有公民意識的中國公民，其表現在於他們做出的大大小小的勇敢行為。李文亮醫生就是這樣的人。

●李醫生告訴記者：「我認為，健康的社會，應該有多個聲音，我不贊成公權力的過度干預。」 李醫生使用的是胡適的「大白話」。

●當政府壓制有點勇氣的普通行為時，往往招致更大膽的英勇行為。

●過去的幾個月中，有許多人表現出道德和行動上的勇氣，都在追求一個世紀前胡適、張彭春後幾代人的共同理想。他們中有政治人物、有人把生命獻給了信仰，也有人遵循中國傳統的良心學者，很多是普通公民。

●那些有志在中國尋求真理、說真話的人可能會感到安慰，魯迅寫道：「墨寫的謊說，決掩不住血寫的真實。」

●試問今天的中國是否能從少一些民族主義和多一些平民主義中受益。平民主義民主較少關注左與右，而是關注上與下。 就是說，少數人需要得到多數人的同意。 當掌握特權的人脫離群眾、變得狹隘和自私，平民主義能使他們退縮或出局 。這是一種動力。 它推動了 2015 年的英國脫歐；2016 年川普總統勝選。

博明（Matt Pottinger）演講影片（59分12秒開始）

演講完整內容連結：https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/05/2020-Pottinger-May-Fourth-Miller-Center-Speech.pdf

胡適 人權

延伸閱讀

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中國人不適合民主？白宮副國安顧問：台灣是鮮活證據

白宮副國安顧問：不會取消對中國大陸的關稅

博明：中國人不適合民主是一派胡言 台灣是活例證

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