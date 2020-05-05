科技升級！南非啟用非洲首見的5G網路

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
南非電信大咖沃達康已在南非三座城市啟用非洲首個5G網路。路透
南非電信大咖沃達康已在南非三座城市啟用非洲首個5G網路。路透

行動電信商Vodacom於4日宣布，已在南非三座城市啟用非洲首個上線的第五代行動通訊（5G）網路，並計劃進一步拓展5G服務到國內其他地區。

路透報導，Vodacom表示，近來獲南非獨立電信管理局（ICASA）臨時配發的額外頻譜，可在政府為防堵新冠肺炎疫情而宣布的全國災難狀態期間使用，以加速推動5G網路。

Vodacom指出，部署5G網路，將協助該公司能夠在長達五周的封鎖期間，管理行動上網流量增加40％、固網流量暴增250%的情況。

首度啟用5G的三座城市分別是約翰尼斯堡、普勒托利亞及開普敦，5G網路將同時支援行動上網和固定無線網路服務，而隨著更多支援5G的手機、Wi-Fi與固定無線上網路由器將陸續問世，Vodacom預期將擴大推出5G服務。

南非目前還沒配發大部分的5G頻譜，但ICASA已說，年底前將標售更多頻譜，包括各方企求的5G頻譜。

南非 新冠肺炎 非洲

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