疫情甩不開 囤衛生紙就算了 日本連這種產品也現搶購潮

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
新冠肺炎當前，人心惶惶，除了衛生紙，日本連馬桶也現搶購潮。 路透
新冠肺炎當前，人心惶惶，除了衛生紙，日本連馬桶也現搶購潮。 路透

新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈，也在全球各地掀起囤積衛生紙、罐頭食品等風潮，在日本甚至出現另類搶購潮：當地建材批發商爭相搶購馬桶，甚至過量批發博取競爭優勢，使3月免治馬桶訂單暴增。

隨著中國大陸的工廠因疫情關閉、供應鏈枯竭，日本免治馬桶需求在3月中旬起急速上升，導致全國供應出現短缺，主因是建材批發商擔心這項新屋必備品貨源不穩，欲「先搶先贏」，引發恐慌搶購潮。

建材大廠社長驪住的社長瀨戶社長欣哉表示，在最高峰時期，有些批發商會下訂比實際需求多十倍以上的產品，以此刺激對手下更大訂單。

他說，「當民眾意識到產品可能短缺時，許多客戶就開始下單。這次需要100個馬桶，下次就會要400個」，「無論是衛生紙或口罩，都是相同道理，人們會開始下更大的訂單。」

由於民眾多在一個新的會計或學年度開始前搬家，3月通常是日本馬桶需求最旺的季節。據官方數據，約80%的日本家庭使用配備自動沖水功能和暖座的高端「智能馬桶」，去年這類產品在日本的銷售額達到7.9億美元左右。

然而到了今年，在大陸有七家工廠的日本衛浴龍頭Toto，2月中旬傳出可能延遲出貨，成為首家示警的公司，促使一些批發商下訂大單，以確保庫存無虞。

因疫情帶動人們對環境衛生的追求，全球市場對日本免治馬桶的興趣漸增，先前這項產品一直苦苦打不進西方市場。

馬桶 日本 衛生紙

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