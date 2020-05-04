菲國強人箝制媒體 新聞自由受考驗

杜特蒂槓上菲國最大媒體，拒絕核發營業執照讓新聞自由堪憂！菲律賓總統杜特蒂近日宣布，可能不會核發境內最大媒體ABS-CBN執業證照。杜特蒂指控ABS-CBN是由有錢人把持的新聞，而且還涉及政治立場，不讓他在競選總統時登廣告。不過外界認為，ABS-CBN對於杜特蒂鐵腕掃毒多有批評，才是被強迫停業的主要原因。

總統強關媒體

根據《半島電視台》報導，杜特蒂的律師卡迪拉於3日（當天也是世界媒體日）表示，菲國政府經評估後認為，無法給ABS-CBN到期25年的執業證照進行再續約，他並威脅如果政府內有誰敢反對這項決議，就會羈押他們。

杜特蒂對於ABS-CBN早有不滿，從2016年當選以來，杜特蒂就不斷找國內媒體麻煩，杜特蒂指控ABS-CBN由該國最有錢之一的家族把持，還不讓他在競選總統時登廣告，再加上ABS-CBN對於杜特蒂的鐵腕掃毒，也常以大篇幅譴責的態度進行報導，讓他非常不滿。

不過在菲律賓政府與國會間對於此項爭議態度並不同調。菲律賓的司法部長多次寫信要求國內的通訊傳播委員會（NTC）要求讓ABS-CBN營運下去，但是國會裡支持杜特蒂的盟友紛紛批評司法部長多管閒事。菲律賓眾議院發言人、反對黨的卡雅譚諾也呼籲NTC要保護ABS-CBN。

菲國新聞慘頁

《CNN》報導，NTC雖然承諾換發證照期間ABS-CBN可以繼續營運，但是卡迪拉認為NTC的保護令無效，這也讓菲律賓的國家記者公會譴責卡迪拉的聲明，痛批政府箝制媒體，而且在新冠肺炎全國封鎖時，刻意打壓媒體報導封鎖產生糧食不足、人民無法過活的新聞。

歷經過菲律賓多任總統採訪經驗的資深記者直言，暴君就是想掌握媒體，杜特蒂也不例外，如果媒體都被政府控制，凡事就沒有質疑與商量的空間，在家上杜特蒂執政往往都不公開透明，這也讓他擔心菲律賓將面臨媒體界最黑暗的時刻。

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