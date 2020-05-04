金正恩神隱原因曝光！港媒：趁川普「兩頭燒」時出招

北韓領導人金正恩繼日前神隱近20日後，於本月1日終於公開露面，現身出席順天磷肥工廠的完工典禮，引發外界對他消失原因的多方揣測與討論。對此，有外媒就分析指出，金正恩此次的行動是為了趁美國總統川普在「疫情」與「連任」兩頭燒之際，逼迫他解除對北韓的經濟制裁。

在金正恩消失的這段時間裡，曾有媒體報導他在接受手術後病危，甚至有消息指稱他已逝世。不過，南韓官方堅稱北韓無異常的情況發生，川普則聲稱自己知道金正恩的狀況，「只是不能說」。金正恩再度現身後，川普又表態自己「很高興見到他回來，狀態看來也很不錯」。

根據《中評社》報導，川普一邊製造北韓情勢有所變動的恐怖氛圍，一邊又安撫金正恩不要輕舉妄動，就是深怕金正恩會在11月的總統大選前「鬧事」，影響到他的連任之路。而金正恩當然要抓緊機會，趁川普忙於國內新冠肺炎（COVID-19）疫情與連任事宜時，逼迫他讓步、解除對北韓的經濟制裁，再談廢核武的問題。該報導亦指出，金正恩在3月初發射飛彈後，恐再以洲際飛彈恐嚇川普，脅迫他在美國大選前讓步。

金正恩回歸不久後，北韓與南韓的邊界非軍事區就出現雙方交火的情況，所幸並無任何設備及人員的傷亡。南韓智庫峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies）副院長崔剛認為，金正恩此舉是在告訴外界，「是的，我很健康，而且還握有權力」。