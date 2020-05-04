居住擁擠沒收入 防疫規定成窮人壓力

防堵新冠肺炎疫情，恐成窮國民眾負擔。根據英國慈善團體指出，實施所謂社交距離與勤洗手等措施，雖然在一般國家能有效抑止病毒擴散，但對於生活物資相當缺乏的貧窮民眾來說，根本是一大負擔。

貧民窟生活條件差

據《今日基督教》報導，為了降低疫情擴散風險，英國基督教德愛基金會（Tearfund UK）已擴大對開發中國家的衛生與教育工作的支援，希望藉此降低貧窮地區被疫情擊垮的風險。該組織募款部門主管普莉絲表示，「住在人口密集社區的擁擠家庭中，且水資源取得不易，讓民眾難以執行社交距離與勤洗手等簡單的防疫措施。」

其中又屬收容近百萬名羅興亞人、位在孟加拉科克斯巴扎爾最令人擔心。德愛基金會駐當地主管坎杜魯指出，「難民營內的衛生設施不足，而且街道狹窄又擁擠，很難保持社交距離。」

除此之外，這次疫情也衝擊零工生計，當地一名倚靠丈夫在科克斯巴扎爾街上販售為生的拉妮芭拉表示，由於孟加拉封城到5月5日，在此之前完全沒有收入。即使她想購買衛生用品給家人使用，但根本負擔不起。

透過宗教傳遞訊息

據《美國公共廣播電視公司》報導，住在當地難民營一名25歲的羅興亞人阿法特表示，「人們住在一起而且共享廁所與水管之類的所有東西，因此一旦有任何人感染，將是非常嚴重的事情。」

對此，聯合國難民署發言人多諾芬指出，當地難民營已有許多團體，其中包括超過2,000名受訓過志工，負責協助避免疫情擴散的工作，她表示，「我們很幸運有這些年輕難民一起工作，這是很重要的合作。」

普莉絲也指出，對抗這次新冠肺炎疫情，宗教領袖扮演相當關鍵角色，她表示，「從過去經驗知道，在西非對抗伊波拉病毒時，宗教領袖在傳遞健康資訊工作上已扮演了重要角色。因此，在允許的範圍下，我們會與教會合作傳遞正確訊息，避免病毒擴散以及糾正錯誤資訊。」

【更多精采內容，詳見 】