解禁規範多頭馬車 義大利政府惹民怨

義大利逐步解封，解禁政策卻讓民眾看得一頭霧水？義大利自1日起，終止為期8週的全面封城，初步開放部分的戶外活動，但限制人民能夠登門拜訪的對象。然而，因為中央政策的規範模糊，另也有地方政府自行頒布解禁規定，讓不少民眾感到無所適從。

義大利逐步解封

根據《路透社》的報導，義大利人民目前可以在各自區域內自由活動。在遵守社交距離的前提下，人們可以前往重新開放的工作場所、公園，以及進行慢跑等戶外運動，若處在任何密閉空間中，則需要強制戴上口罩。大部分的商家預計會在18日後恢復營業，而餐廳和酒吧目前只能提供外帶服務。

新冠肺炎在義大利造成逾2萬9千人死亡，全世界僅次美國，雖然近期每日確診數和死亡人數已開始下降，但趨緩幅度比政府預期的慢，使得總理孔蒂採用漸進的方式，逐步解除封城。「我們仍處在疫情的陣痛期中，」孔蒂強調，接下來的「第二階段」解封仍不代表人民可以完全自由活動。

解禁規定不清

然而《法新社》指出，政府目前的解禁規定，在許可的戶外活動以及可拜訪對象的規範上不夠明確，讓許多人民眾有看沒有懂。據政府規定，家庭拜訪的對象限定在親戚（congiunti），又稱「有穩定情感關係的人」，讓人民紛紛詢問，這樣伴侶或是朋友是否也算數？政府隨後才澄清表示，只有具血緣關係的親戚才符合條件。

此外，義大利的20個行政區也都推出各自的封城解禁規定，像是威尼托和卡發布法亞就提早開放餐廳與酒吧的戶外餐桌，利古里亞與馬凱則正準備開放海灘，但在海灘上允許進行的活動有不同的規定，而艾米利亞-羅馬涅則是仍嚴格關閉海灘，各式不同的規範使民眾感到困惑。

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