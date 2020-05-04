疫情當前更要創新 三星Q1研發支出5.36兆韓元寫新高

三星電子第1季研發（R&D）支出創歷史新高，顯示這個科技巨頭無畏新冠肺炎疫情為全球經商環境帶來的不確定性。

根據三星電子呈交給南韓金融監督院的財務資料示，三星電子上季投入研發活動的資金總額達5.36兆韓元（43.7億美元），改寫2018年第4季的歷史紀錄5.32兆韓元。三星電子的研發支出占上季營收比重達9.7%，比一年前微幅增加。

三星電子自2018年稍晚以來，除了去年最後一季因半導體市場不景氣以外，其餘每季皆斥資逾5兆韓元投入研發。三星電去年全年研發支出總額為20.19兆韓元，首度超越20兆韓元。

儘管疫情預料衝擊三星電子本季的表現，該公司仍可能維持每季的研發投資總額，以達成全年總額超越20兆韓元的計畫。

三星半導體部門副總裁金奇南表示，儘管疫情對市況造成的不確定性仍高，三星將持續投資技術研發，擴大與競爭對手的差距。