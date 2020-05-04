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要對抗的不是病人：精神鑑定與司法裁判的艱難

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加媒：近50港人向加拿大申請庇護

德國之聲 / 德國之聲

加拿大媒體《環球郵報》獨家報導，隨著中國收緊對香港的控制，近50名香港人向加拿大尋求庇護。申請者當中，有許多人曾經參與去年的大規模示威活動，擔憂被港警騷擾或暴力對待，也擔心回港後遭到不公平的司法審判。

據知情人士透露，在2019年1月1日至2020年3月31日期間，總共有46名香港籍人士向加拿大提出庇護申請。

以上數據包括機場、加拿大邊境服務局各局、加拿大移民、難民及公民部（IRCC）所收到的案件。消息人士並未獲授權公開此事，《環球郵報》因此作匿名處理。

該報采訪了部份向加拿大政府尋求庇護的香港人，20多歲的Carrie（化名）因參加去年10月舉行的大規模街頭抗議活動，而面臨「暴動罪」的控告，最高可被判10年有期徒刑。她說，警察曾反復跟蹤她，他們不但拒絕出示警察證件還威脅她說「你很快就會遇到某些事情」。她說她的同僚曾被暴力毆打，因此她十分擔憂自己的安全。

另一名申請者是曾經參與佔領理工大學的阿高（化名）。他今年30出頭，佔領理大時曾被胡椒彈射中胸口。他說他原想要留在香港，但是作為政治異議份子，他認為獲得公平審判的機會十分渺茫。

《環球郵報》引述溫哥華的移民律師理查德·庫蘭德（Richard Kurland）表示，香港居民尋求庇護，將牽涉到對香港司法獨立性的解讀: 他們需要說服加拿大官員，香港司法制度和政治制度顯著提升了他們被檢控的可能性。但是由於現在香港擁有獨立自主的司法體系，要做出這樣的主張將會十分困難。

香港人恐懼當局打壓

最近，香港當局被指以防疫為名加強打壓社會活動，擴大逮捕社會各界提倡民主的人士，並且以「限聚令」為由，出動防暴警察驅離聚集抗議的人士。

5月1日，有民眾前往沙田新城市廣場舉行「和你唱」活動。據港媒報導，數十人在商場中庭高叫口號，並唱反修例歌曲。防暴警員進入商場驅趕同時拉起封鎖線，期間施放胡椒噴劑。

香港「限聚令」等抗疫措施原定在4月23日屆滿，但之後港府宣布延長至5月7日。據香港電台報導，從「限聚令」實施至5月1日凌晨，港警共開出357張針對違反「限聚令」的定額罰款告票，提出了14宗檢控，並發出9千多次口頭勸喻。

本文章由德國之聲授權提供】

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