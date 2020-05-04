聽新聞
test
0:00 / 0:00
英媒：英國高層早就知道 大陸隱瞞疫情嚴重性
英國每日電訊報3日晚間得知，英國情報單位早在新冠肺炎疫情爆發之初就警告英國內閣，中國大陸隱瞞疫情真正規模，「別相信北京當局的說法」，要對大陸公布的資訊保持懷疑，內閣官員對這些事知道得「清清楚楚」。電訊報質疑，既然內閣早就知道疫情嚴重，為何遲遲不下令居家避疫？
英國軍情六處一名前資深官員說，情報單位知道大陸「到底發生什麼」，而且已經通知內閣。
英國情報單位也懷疑大陸所謂疫情源自武漢野味市場的說法，傾向認為是附近武漢病毒研究所安全防護不周密，導致病毒外流。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言