聽新聞
test
0:00 / 0:00
防堵疫情秋冬再起！韓將定點開設1千個呼吸道專業門診
韓聯社報導，鑑於新冠病毒恐在今年秋冬再度來襲等因素，南韓政府提前做好應對準備，決定定點營運1000個呼吸道專業門診。
中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立4日表示，南韓政府及醫界一致認為，應構建新的醫療體系來應對病毒二次流行，因此政府決定指定呼吸道專業門診，針對呼吸道、發燒者建立專業化的醫療體系。
呼吸道定點門診大致以兩種方式運作，分別是地方政府提供衛生站與公共設施等空間、由當地醫生參與的「開放型門診」，以及政府指定擁有預防感染設施醫療機構的「醫療機構門診」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言