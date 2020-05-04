防堵疫情秋冬再起！韓將定點開設1千個呼吸道專業門診

「防疫前線的異鄉人，誰懂他們苦難的心聲？」英國自疫情爆發以來，已有超過百名前線醫護人員染疫死亡，不僅NHS防護設備不足的問題始終沒有改善；之中已有多名在NHS前線的菲律賓醫護人員，因為確診感染而不幸病逝，事件也引發了英菲兩國之間輿論爭議...

2020-05-04 09:00