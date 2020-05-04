極端納粹短T挑釁 克國總統怒離席

親納粹標語現身紀念場合，克羅埃西亞總統米蘭諾維奇憤而離席！日前出席克國獨立戰爭紀念日的米蘭諾維奇，離席後強力譴責穿著曾與納粹合作的極端組織「烏斯塔沙」標語短T的榮民，並要求國會立法遏止納粹主義崛起。烏斯塔沙組織曾殘酷鎮壓塞爾維亞人、猶太人和吉普賽人。

極右翼挑釁

根據《歐洲動態》報導，克羅埃西亞總統米蘭諾維奇日前出席國家獨立戰爭紀念日「閃電作戰」，卻因有參與者穿著極端組織的短T憤而離席。

一名榮民於獻花時穿著舊時克國獨立運動組織「烏斯塔沙」的標語上衣，米蘭諾維奇說：「我很抱歉中途離席的事情發生，我本來是想要給予獨立戰爭犧牲的英雄們一些尊敬，但我受不了那些標語。」烏斯塔沙曾與納粹德國合作，並殘酷地鎮壓塞爾維亞人、猶太人和吉普賽人，當時超過9萬人因此死亡。

「這是對受害者不敬，也讓紀念活動蒙上陰影，無論未來發生幾次這種情況，我都會拒絕參加。」米蘭諾維奇斬釘截鐵表示。他也認為，此事件是國內的極端右翼份子的「蓄意挑釁」。

新納粹主義崛起

據《以色列時報》報導，克羅埃西亞國內面臨日漸崛起的新納粹主義，國內的右翼大黨「克羅埃西亞民主聯盟」因無法遏制此現象，受到強烈批評並在大選中失利。

身為反對黨及左翼自由派的候選人米蘭諾維奇因此得利，並在2020年初贏得總統大選。上任後，遏止新納粹主義成為其首要任務，他數次重申，呼籲克羅埃西亞國會針對親納粹等極端主義行為立法禁止，包括將有爭議的「納粹禮」納入非法行為。

【更多精采內容，詳見 】