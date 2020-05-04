防疫有成 紐西蘭擬與澳洲共築「旅遊泡泡」解凍觀光

路透報導，儘管澳洲通報的新增新冠肺炎病例數創兩周以來新高，消息人士周一（4日）表示，紐西蘭和澳洲正討論兩國之間可能建立「旅遊泡泡」（travel bubble），允許雙向旅行。

澳洲政府表示，紐西蘭總理阿爾登周二（5日）將參加澳洲新冠肺炎緊急內閣會議，引發外界猜測不久後的將來可能允許雙向旅行。

紐西蘭外交部長彼特斯（Winston Peters）發布聲明說，「與澳洲共同創建泡泡的想法是在兩周前提出，這是其中可能會實現的行動案例，同時始終確保保護公眾健康」。

彼特斯補充說，「兩國官員正考量跨越塔斯曼概念的各個方面，並計畫如何更廣泛地實現」。

雙向旅行的遠景最初由彼特斯提出，儘管阿爾登4月時堅持認為這是「長期目標」，且需要涵蓋其他太平洋國家。

CNN報導，全球旅遊恐無法在短期內恢復，紐澳兩國打算互開邊境的做法有望成為可行的旅遊典範，但必須小心不要行動太快，以免造成第二波疫情，並有損國際遊客對紐澳的形象。國際旅客視這兩個國家為乾淨和值得信賴的地方。