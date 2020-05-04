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紐澳等7國將互開邊境救經濟 抗疫有成的台灣能加入嗎？
抗疫有成的澳洲、紐西蘭等七個國家籌組聯盟，希望採取共同防疫標準，有條件讓成員國的觀光客入境，以提振觀光業和恢復經貿往來，重建受新冠肺炎疫情打擊的經濟。同樣抗疫有成的台灣，也許可考慮爭取加入。
此倡議由奧地利總理庫爾茲（Sebastian Kurz）所提出，將為許多嚴重依賴旅遊業的國家提供一種開放邊境的方式，而毋需擔心病毒帶原者。
這個聯盟由澳洲、奧地利、以色列、捷克、丹麥、希臘、紐西蘭七國組成，主要是中、小型國家，部分成員國觀光業占國內生產毛額（GDP）比率偏高。
聯盟的最終目標是重新開放邊境，讓其他成員國的國民入境，以減緩居家避疫措施對國內經濟衝擊。
七個成員國領袖於4月24日參加完視訊會議後發表聲明說，各國領袖討論抗疫過程推進國際合作的方式，並交換意見和各自應對病毒傳播的方法，及提出在重新開放經濟和教育機構政策方面遇到的共同困境。
聲明指出，在開放邊界之前，各國將建立共同協議，像是戴口罩、保持安全距離和大規模檢測等，並繼續對疫情嚴重的國家封鎖邊境。
儘管這個聯盟尚未敲定開放邊境的時程表，但部分成員國可能會在未來幾周開始讓夥伴國的觀光客入境。
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