快訊

藥局賣口罩將退場 阿公阿嬤：習慣了別改啦

【國民黨重生路2】朱立倫一手好牌 為何打到變「邊緣倫」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紐澳等7國將互開邊境救經濟 抗疫有成的台灣能加入嗎？

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
澳洲近來疫情趨緩，部分地區開始鬆綁社交距離規範。歐新社
澳洲近來疫情趨緩，部分地區開始鬆綁社交距離規範。歐新社

抗疫有成的澳洲紐西蘭等七個國家籌組聯盟，希望採取共同防疫標準，有條件讓成員國的觀光客入境，以提振觀光業和恢復經貿往來，重建受新冠肺炎疫情打擊的經濟。同樣抗疫有成的台灣，也許可考慮爭取加入。

此倡議由奧地利總理庫爾茲（Sebastian Kurz）所提出，將為許多嚴重依賴旅遊業的國家提供一種開放邊境的方式，而毋需擔心病毒帶原者。

這個聯盟由澳洲、奧地利、以色列、捷克、丹麥、希臘、紐西蘭七國組成，主要是中、小型國家，部分成員國觀光業占國內生產毛額（GDP）比率偏高。

聯盟的最終目標是重新開放邊境，讓其他成員國的國民入境，以減緩居家避疫措施對國內經濟衝擊。

七個成員國領袖於4月24日參加完視訊會議後發表聲明說，各國領袖討論抗疫過程推進國際合作的方式，並交換意見和各自應對病毒傳播的方法，及提出在重新開放經濟和教育機構政策方面遇到的共同困境。

聲明指出，在開放邊界之前，各國將建立共同協議，像是戴口罩、保持安全距離和大規模檢測等，並繼續對疫情嚴重的國家封鎖邊境。

儘管這個聯盟尚未敲定開放邊境的時程表，但部分成員國可能會在未來幾周開始讓夥伴國的觀光客入境。

新冠肺炎 紐西蘭 澳洲 觀光

延伸閱讀

美控病毒來自武漢實驗室 陸官媒駁斥：拿出證據

亞洲製造業景氣陷入歷史谷底 全球抗疫封鎖痛楚未減

疫區手記／以曲抗疫 記一位不想出名的華府街頭音樂人

抗疫傷人權 註記武漢台胞最爭議

相關新聞

紐澳等7國將互開邊境救經濟 抗疫有成的台灣能加入嗎？

抗疫有成的澳洲、紐西蘭等七個國家籌組聯盟，希望採取共同防疫標準，有條件讓成員國的觀光客入境，以提振觀光業和恢復經貿往來，...

巴西版川普加入示威群眾！國內已7000死 仍不戴口罩

巴西新冠肺炎死亡案例突破7000人，但總統波索納洛周日（3日）仍冒著升高政治緊張的風險，給衝著最高法院和國會來的大規模示...

一場瘟疫與政治風暴 馬國2020美夢變噩夢

1991年，馬來西亞第四任首相馬哈地提出「2020年宏願」，以2020年成為先進國作為國家的奮鬥目標；2020也是馬來西亞旅遊年，期望能吸引3,000萬國際遊客與1,000億令吉（約新台幣6,933億元）的觀光收入。

領袖募款峰會今登場 估募82億美元用於疫苗研發和分享

新冠肺炎疫情肆虐全球，可能包括美國和中國大陸在內的世界領袖4日將舉行募款高峰會，估計將募款82億美元（約台幣2451億元...

可拋棄式的防疫救兵？客死異鄉的「菲律賓進口護理師」

「防疫前線的異鄉人，誰懂他們苦難的心聲？」英國自疫情爆發以來，已有超過百名前線醫護人員染疫死亡，不僅NHS防護設備不足的問題始終沒有改善；之中已有多名在NHS前線的菲律賓醫護人員，因為確診感染而不幸病逝，事件也引發了英菲兩國之間輿論爭議...

中國「自殺式公關」毀形象 法學者：提醒歐洲與台灣共享價值

新冠肺炎疫情揭露歐盟與中國間的矛盾。法國學者波恩達茲表示，北京的「自殺式公關」讓歐洲重新檢視與中國的關係，台灣史無前例的...

新冠肺炎恐致種族滅絕！布萊德彼特等大咖 籲拯救亞馬遜部落

由藝術家、名人、科學家和知識分子組成的全球聯盟呼籲，巴西領導人必須立即採取行動，拯救該國原住民免因新冠肺炎造成種族滅絕。

北韓軍方槍擊南韓哨所 美國務卿龐培歐稱是意外

分隔兩韓的非軍事區（DMZ）今天清晨發生北韓軍方發射數枚槍彈擊中南韓監視哨所事件，美國國務卿龐培歐接受媒體訪問表示，他認...

「一度預見死亡」 英相強生感謝醫護

英國太陽報三日刊出首相強生的專訪，感染新冠病毒康復的強生首度透露他的病況一度相當危急，醫師們甚至曾討論如果他發生不幸該怎...

一路挺！金正恩沒事 川普開心

美國總統川普二日說，他很「高興」看到北韓領導人金正恩再度露面，健康狀況也看似良好。

金正恩剛露面 兩韓邊界就交火

北韓領導人金正恩神隱近三周才剛露面，三日清晨北韓就對兩韓邊界非軍事區內的南韓哨所開火，南韓隨即還擊示警，是二○一七年以來...

兩韓邊界槍響 情勢緊張

南韓3日表示，北韓部隊在當天上午於兩韓邊界開了好幾槍，南韓隨即回擊，為雙方多年來首度交火，推升朝鮮半島緊張情勢。不過南韓初步研判，北韓似乎不是故意開火。

熱門新聞

金正恩找替身出席剪綵？王定宇翻舊照比對出「可疑之處」

金正恩現身是真是假？ 5線索曝「真實情況」

沙烏地將祭嚴厲措施抗經濟衝擊 股市應聲重挫

巴菲特認投資看走眼…今天開盤前 五件國際事不可不知

國際油價又崩！4月產量不減反增 投資人避較近月期貨

清倉美4大航空公司股票 巴菲特坦言當初買錯了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。