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北韓國寶退休主播李春姬罕見復出 報導金正恩重新亮相

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
北韓最高領導人金正恩神隱20天後終於露面，於1日出席平安南道順天市一座新肥料廠的竣工典禮。（美聯社）
北韓最高領導人金正恩神隱20天後終於露面，於1日出席平安南道順天市一座新肥料廠的竣工典禮。（美聯社）

北韓最高領導人金正恩神隱20天後終於露面，於1日出席平安南道順天市一座新肥料廠的竣工典禮。而在2018年宣布退休的北韓「國寶級」主播李春姬也罕見現身，穿著招牌粉色韓服，在北韓中央電視台報導相關新聞。可見北韓當局相當重視這次金正恩重新露面。

76歲的李春姬是北韓中央電視台國寶級主播，以慷慨激昂的播報方式聞名，且深受北韓政府重用。每當北韓發生重大事件，包括金氏王朝兩代領導人金日成、金正日逝世，南北韓領導人峰會和美國與北韓的川金會，都是由李春姬報導。

李春姬報導金正恩出席順天磷肥工廠竣工典禮影片：

北韓 金正恩 主播

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