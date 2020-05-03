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金正恩右手腕有不明黑點 疑接受心血管手術

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
金正恩1日出席磷肥工廠竣工典禮，右手腕內側有個新的黑色痕跡。圖／取自網路
金正恩1日出席磷肥工廠竣工典禮，右手腕內側有個新的黑色痕跡。圖／取自網路

北韓2日發布領導人金正恩1日勞動節在順天磷肥工廠竣工典禮剪綵的影片和照片，澄清金正恩病危的傳聞，但美國福斯新聞根據獨立媒體NK News報導，影片中，金正恩右手腕內側有個新的黑色痕跡，專家研判應是接受心血管手術的痕跡。

一名受過美國培訓的醫學專家告訴NK News，一般的靜脈注射不會留下這樣的痕跡，這看來像是「動脈導管穿刺」手術留下的痕跡，研判可能金正恩大約一個星期前曾接受心導管冠狀動脈氣球擴張或置放支架手術。

一名南韓外科醫師也說，這可能是金正恩因心臟相關疾病，接受健康檢查或手術留下的疤痕。

金正恩 手術

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