兩韓邊界交火緊張局勢升！南韓：北韓似乎不是故意

「外籍移工在醫療前線拼命，卻成拋棄式的『消耗品』？」英國疫情累計死亡病例正式超越西班牙，成為歐洲疫情第二嚴重的國家；自3月疫情爆發以來，不僅已有超過百名前線醫護人員染疫死亡，NHS防護設備不足的問題也始終沒有改善。之中已有25名在NHS前線的菲律賓醫護人員，因為確診感染而不幸病逝，事件也引發了英菲兩國之間輿論爭議。

2020-05-03 11:00