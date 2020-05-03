兩韓邊界交火緊張局勢升！南韓：北韓似乎不是故意
南韓聯合參謀本部（JCS）3日表示，北韓在當地時間3日早上7時41分左右，朝邊界附近的南韓邊防哨所開了數槍，南韓隨後也回擊，但初步研判北韓似乎不是故意開火。
韓聯社報導，JCS發布聲明說，駐守中部鐵原郡（Cheorwon）邊境區的北韓士兵，向南韓防衛哨所開槍，並在哨站外牆發現四個彈孔。
JCS補充說，南韓軍方隨後兩度開火回應，每次發射10發子彈，總計20發子彈，並向北韓發出廣播警告。所幸南韓無人受傷，設施也沒有受損。
JCS表示，當時霧氣很重，且北韓士兵通常在那時交班，且未發現北韓軍方有異常行動，研判此次開火似乎並非故意挑釁。
南韓當局明確表示，此事件已違反2018年9月簽署的南北韓軍事協議，敦促北韓遵守協定。
南北韓邊界傳出槍響之際，正值南北韓關係陷入僵局和外界關注北韓領導人金正恩健康狀況。金正恩雖於1日亮相打破謠言，但身體狀況仍受外界諸多關注。
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