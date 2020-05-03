中國北韓真是「哥倆好」？與美博弈各取所需

中國與北韓被稱作是「鮮血凝成的友誼」，歷年來每有大事，北韓領導人就會與中國領導人會面。近幾年，南北韓領導人或北韓與美國領導人會面前後，北韓領導人金正恩都會見中國國家主席習近平，交換意見。

2018年3月至去年1月的十個月內，金正恩展開四次中國行，訪問如此緊密是北韓歷屆領導人中之最，這與北韓逐漸踏上國際舞台有關。2018年3月25日至28日，金正恩訪問北京見習近平，下個月韓朝領導人就在板門店舉行會晤，並簽署「板門店宣言」；5月7日至8日，金正恩再飛大連見習近平，6月他搭乘由中國提供的專機飛往新加坡，與美國總統川普舉行川金峰會。

川金峰會不過幾日，金正恩再度前往北京，這是第三次與習會面，這次會面習近平稱是中朝關係發展新篇章。去年2月金正恩與川普在越南的峰會破局，但峰會前，金正恩於前一個月訪問北京。6月，習近平訪問北韓，是他上任後的首次，也是中共最高領導人睽違14年首次訪朝，6月底川普到了板門店與金正恩會面。

當朝核談判從去年開始再度陷入僵局，金正恩4月的神隱與外傳死訊令外界對朝鮮半島局勢感到緊張。路透4月報導，中國派遣高級醫療團隊到北韓，暗指醫治金正恩。各國媒體也都向與北韓關係緊密的中國外交部詢問。不過，中國外交部發言人耿爽僅回應陸方已注意到有關金正恩健康狀況的報導，沒進一步評論。

文化大學政治學系講座教授陳一新受訪時解釋，金正恩擅長外交，在疫情當下讓世人眼光又關注到北韓，並認為川普在疫情期間談及金正恩時語多保留，且態度平和，預測這是期望美朝能夠繼續對話的一種表態。而中國這次不僅提供北韓糧食、物資與防疫器材與藥品，甚至不排除像去年6月在川金會前居中牽線，中國仍可在朝核談判扮演一定角色。

世界格局背景下，中國與北韓雖唇齒相依，但兩國的互動仍是各取所需的選擇；北韓是美中博弈的環節之一，北韓站在美中之間與美方談判，也會考慮美中間的平衡。