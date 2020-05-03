快訊

【獨家】龍應台：別讓疫情帶走街坊文化 用腳挽留街坊溫度

敦睦艦隊713人隔離期滿 若全員採陰最快明解除隔離

中國北韓真是「哥倆好」？與美博弈各取所需

世界日報 / 記者呂佳蓉／綜合2日電
歷年來每有大事，北韓領導人就會與中國領導人會面。圖為大陸國家主席習近平(右)與北韓領導人金正恩，就中朝建交70周年互致賀電。 （新華網）
歷年來每有大事，北韓領導人就會與中國領導人會面。圖為大陸國家主席習近平(右)與北韓領導人金正恩，就中朝建交70周年互致賀電。 （新華網）

中國與北韓被稱作是「鮮血凝成的友誼」，歷年來每有大事，北韓領導人就會與中國領導人會面。近幾年，南北韓領導人或北韓與美國領導人會面前後，北韓領導人金正恩都會見中國國家主席習近平，交換意見。

2018年3月至去年1月的十個月內，金正恩展開四次中國行，訪問如此緊密是北韓歷屆領導人中之最，這與北韓逐漸踏上國際舞台有關。2018年3月25日至28日，金正恩訪問北京見習近平，下個月韓朝領導人就在板門店舉行會晤，並簽署「板門店宣言」；5月7日至8日，金正恩再飛大連見習近平，6月他搭乘由中國提供的專機飛往新加坡，與美國總統川普舉行川金峰會。

川金峰會不過幾日，金正恩再度前往北京，這是第三次與習會面，這次會面習近平稱是中朝關係發展新篇章。去年2月金正恩與川普在越南的峰會破局，但峰會前，金正恩於前一個月訪問北京。6月，習近平訪問北韓，是他上任後的首次，也是中共最高領導人睽違14年首次訪朝，6月底川普到了板門店與金正恩會面。

當朝核談判從去年開始再度陷入僵局，金正恩4月的神隱與外傳死訊令外界對朝鮮半島局勢感到緊張。路透4月報導，中國派遣高級醫療團隊到北韓，暗指醫治金正恩。各國媒體也都向與北韓關係緊密的中國外交部詢問。不過，中國外交部發言人耿爽僅回應陸方已注意到有關金正恩健康狀況的報導，沒進一步評論。

文化大學政治學系講座教授陳一新受訪時解釋，金正恩擅長外交，在疫情當下讓世人眼光又關注到北韓，並認為川普在疫情期間談及金正恩時語多保留，且態度平和，預測這是期望美朝能夠繼續對話的一種表態。而中國這次不僅提供北韓糧食、物資與防疫器材與藥品，甚至不排除像去年6月在川金會前居中牽線，中國仍可在朝核談判扮演一定角色。

世界格局背景下，中國與北韓雖唇齒相依，但兩國的互動仍是各取所需的選擇；北韓是美中博弈的環節之一，北韓站在美中之間與美方談判，也會考慮美中間的平衡。

北韓 金正恩 習近平

延伸閱讀

金正恩找替身出席剪綵？王定宇翻舊照比對出「可疑之處」

金正恩再現身掀熱議 川普：很高興看到他回來且安好

金正恩神隱 賺飽關注量

美中博弈 中朝互動各取所需

相關新聞

兩韓邊界交火緊張局勢升！南韓：北韓似乎不是故意

南韓聯合參謀本部（JCS）3日表示，北韓在當地時間3日早上7時41分左右，朝邊界附近的南韓邊防哨所開了數槍，南韓隨後也回...

金正恩找替身出席剪綵？王定宇翻舊照比對出「可疑之處」

北韓領導人金正恩神隱20多天後，1日出席順天磷肥工廠竣工典禮剪綵，為近三周來首次公開露面，間接打破命危傳聞，不過不少人認為金正恩似乎和印象中的有些不同，立法委員王定宇在臉書發文指出可疑的地方。

金小胖又騙了大家？ 為何外媒看北韓常踩地雷？

北韓領導人金正恩神隱20天後，終於現身北韓官媒，一掃多天來有關他手術失敗、陷入命危等謠言。對於歐美新聞界來說，北韓如同黑洞般不可測，報導這種重大消息時總

中國北韓真是「哥倆好」？與美博弈各取所需

中國與北韓被稱作是「鮮血凝成的友誼」，歷年來每有大事，北韓領導人就會與中國領導人會面。近幾年，南北韓領導人或北韓與美國領導人會面前後，北韓領導人金正恩都會見中國國家主席習近平，交換意見。

日本合掌村罕見封村 暫重返25年前寧靜

冬季大雪紛飛像極童話故事風景、吸引觀光客造訪的日本合掌村（合掌造聚落），昨天因為防疫考量決定暫時封村，雖然讓不少觀光客敗...

金正恩現身是真是假？ 5線索曝「真實情況」

北韓領導人金正恩睽違20天終於公開露面，打破病危甚至死亡的傳聞。北韓向來神祕，外界可得資訊不多，各國專家把握機會，從北韓官媒2日發布的報導爬梳關於金正恩及北韓政局的線索。

馬來西亞中央將放寬管制 5州政府不跟進

馬來西亞新冠肺炎新增確診病例從4月17日起多半控制在雙位數，中央政府將從5月4日起放寬行動管制令，不過5個州政府不認同中...

東京疫情似已過高峰 大阪率先訂標準盼回歸正常

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重的東京都，及第2嚴重的大阪府，單週新增病例已趨緩，讓大阪府政府率先...

北韓突向邊界南韓哨所連開數槍！南韓回敬兩槍

南韓聯合參謀本部（JCS）表示，北韓今天早上7時41分左右朝邊界附近的南韓邊防哨所開了數槍，南韓隨後也回擊兩槍，所幸無人...

兩韓邊界傳槍響 未傳人員傷亡

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）發表聲明說，北韓今天凌晨朝邊界附近的南韓邊防哨所開了數槍。...

可拋棄式的防疫救兵？客死異鄉的「菲律賓進口護理師」

「外籍移工在醫療前線拼命，卻成拋棄式的『消耗品』？」英國疫情累計死亡病例正式超越西班牙，成為歐洲疫情第二嚴重的國家；自3月疫情爆發以來，不僅已有超過百名前線醫護人員染疫死亡，NHS防護設備不足的問題也始終沒有改善。之中已有25名在NHS前線的菲律賓醫護人員，因為確診感染而不幸病逝，事件也引發了英菲兩國之間輿論爭議。

金正恩再現身掀熱議 川普：很高興看到他回來且安好

北韓領導人金正恩神隱20多天後，1日終於出席公開活動。對此，美國總統川普發推文說，「很高興看到金正恩回來，而且安好」。

熱門新聞

科技巨人敲警鐘...美中貿易又掀波 美股5月天很顫抖

為何美國經濟崩、股市卻漲？克魯曼：有深層原因

挪威台灣人提告居留證列中國籍 一審敗訴

影／加碼打臉？北韓官媒公布金正恩出席活動影片

這種口罩原料成了「金羊毛」 價格飆漲20倍

北韓突向邊界南韓哨所連開數槍！南韓回敬兩槍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。