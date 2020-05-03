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金正恩現身是真是假？ 5線索曝「真實情況」

世界日報 / 編譯莊蕙嘉／綜合2日電
朝中社發布金正恩（右）出席磷肥工廠竣工儀式的照片，牆上註明時間是今年五月一日，意圖破除是否為舊照片的懷疑。（新華社）
朝中社發布金正恩（右）出席磷肥工廠竣工儀式的照片，牆上註明時間是今年五月一日，意圖破除是否為舊照片的懷疑。（新華社）

北韓領導人金正恩睽違20天終於公開露面，打破病危甚至死亡的傳聞。 法新社
北韓領導人金正恩睽違20天終於公開露面，打破病危甚至死亡的傳聞。 法新社

北韓領導人金正恩睽違20天終於公開露面，打破病危甚至死亡的傳聞。北韓向來神祕，外界可得資訊不多，各國專家把握機會，從北韓官媒2日發布的報導爬梳關於金正恩及北韓政局的線索。

一、差異不大的外表

彭博資訊報導，36歲金正恩1日出席順川肥料廠竣工儀式，和上月11日、最近一次露面相比，外表差距不大，既沒消瘦，也看不出顯著的健康問題。

金正恩自2011年接班以來至少胖了40公斤，外界推斷他可能有糖尿病、高血壓等肥胖相關疾病，且家族有心臟病史，因此有他接受心血管手術失敗的傳言。

二、隨侍在側的金與正

金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正也在活動中現身，與過去不同的是，30歲的金與正精心打扮，不但化了全妝，還戴了髮帶。報導北韓新聞的記者指出，金正恩病危傳聞甚囂塵上時，金與正被視為接班人選，她或許意識到自己的地位重要，因此更注重打理門面。

金與正的列席，透露她仍深獲金正恩信任，在北韓政壇有不可忽視的權力。

三、全戴上口罩的民眾

在北韓官媒發布的照片中，觀禮民眾幾乎全戴口罩。雖然在鏡頭前亮相的其他官員未戴口罩，不過跟在金正恩後方的隨扈清一色戴著口罩，顯示北韓仍嚴防新冠肺炎。

中國今年1月疫情爆發後，北韓宣布關閉兩國邊界並停飛往來航班，目前仍宣稱境內零確診。

四、代步用的高爾夫球車

2014年時金正恩也曾神隱，且時間比這一次更久。據報導，當時他接受手術切除腳部囊腫後休養，再度現身時，背後有輛疑用來代步的高爾夫球車。

金正恩1日參觀完工的肥料廠時，背後也有輛高爾夫球車，疑是六年前同一輛。這或也說明金正恩的健康確實有些狀況，無法久站或長時間行走。

此外，儀式現場在戶外場合的舞台上擺放桌椅也有些不尋常。南韓高麗大學北韓研究教授南成旭指出：「金正恩的身體可能有些狀況，因此無法久站，上台後可以順理成章坐著。」這也解釋為何金正恩缺席太陽節活動，因為一站至少一小時，他可能吃不消。

五、被誤認為拐杖的指示棒

金正恩聽取簡報時，身旁有名官員拿著一根白色棍子，一度被誤認為拐杖，之後確認只是官員解說時用的指示棒。不過2014年他神隱後現身時，曾一度使用拐杖助行。

明德大學蒙特雷國際研究學院東亞禁止核武擴散計畫主任路易推文說：「我不會說金正恩看起來很健康，但很確定的是他沒死。」

金正恩 北韓 金與正

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