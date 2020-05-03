金正恩找替身出席剪綵？王定宇翻舊照比對出「可疑之處」

北韓領導人金正恩神隱20多天後，1日出席順天磷肥工廠竣工典禮剪綵，為近三周來首次公開露面，間接打破命危傳聞，不過不少人認為金正恩似乎和印象中的有些不同，立法委員王定宇在臉書發文指出可疑的地方。

王定宇在臉書表示，金正恩1日出現，不知道是否刻意，舞台背景像是為了證明是新照片，大大印著5月1日，且不是北韓慣用的「主體109年5月1日」，另外王定宇也認為金正恩神色風采都怪怪的，他也特地上網搜尋資料，比較以前的金正恩，上唇、牙齒、咬合、鼻頭的痣、笑容和神韻，都讓人懷疑不是同一個人。

王定宇比對了1日出席活動的金正恩，和上網找的舊照，發現像是鼻頭痣、牙齒排列明顯不同。 圖／王定宇臉書

王定宇也進一步指出，不只是金正恩，連妹妹金與正也不一樣，不是有無化妝的差異，而是整個年輕了10歲，他表示比對兩個金正恩的照片，雖然整形可以處理一些常用來比對外表的部分，像是耳朵、鼻子、嘴巴等等，但是眼神、風采是整不出來的，他最後也補充，金正恩曾經被照到和兩個長相相似的「替身」聊天。

有網友也認為「應該是替身，參考金正恩以前的照片，無名指比食指長很多，小指比無名指短很多，但5月1日的照片，雖然手掌略有彎曲，比例還是大大不同」、「氣場是裝不出來的，感覺這個不是他」、「我也是一直看以前的影片就是覺得怪怪的，而且還特別強調日期，這就是多此一舉」、「難怪川普語帶保留⋯」。