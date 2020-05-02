路透：勞斯萊斯考慮裁員15%
路透引述知情人士報導，英國飛機引擎製造商勞斯萊斯控股公司（Rolls-Royce），正考慮裁汰最多15%人力，原因是在新冠肺炎疫情衝擊下，客戶減少飛機產量、航空公司也幾乎全面停飛。
消息人士指出，勞斯萊斯高層向公司內部提起裁員規模，但尚未拍板定案，仍有許多協商待進行。
勞斯萊斯向空巴與波音供應寬體客機引擎，而航空公司須按引擎運轉時數支付費用給勞斯萊斯。
金融時報（FT）稍早報導，勞斯萊斯準備最多對旗下共5.2萬名員工裁員達8,000人，預期在5月底前還不會公布最終結果。該公司上月撤回2020年獲利預測，並停發股利，以強化財務狀況來抵禦疫情衝擊。
勞斯萊斯執行長伊斯特4月說，公司會考慮減少現金支出，包括於今年降低全球薪資成本至少10%。金融時報引述知情人士表示，勞斯萊斯與工會才剛展開協商。
金融時報指出，這波裁員以民航部門受創最重，且裁員人數可能比911恐怖攻擊後裁汰的5,000人還多；雖然裁員也將波及勞斯萊斯的新加坡與德國部門，但預期英國的民航部門員工會受到最大衝擊。
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