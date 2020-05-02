經紀人爆料：兩小時賺30億元合約放眼前 喬丹就是不接

傳奇籃球巨星麥可喬丹（Michael Jordan）已經退休近20年，不過他的魅力仍是所向披靡，經紀人爆料，三年前他曾推掉一份兩小時就能賺進新台幣30億元的合約。

CNN報導，前芝加哥公牛隊球星喬丹20年前從籃壇退休以來，已經淡出鎂光燈焦點。喬丹經紀人佛克（David Falk）最近爆料，喬丹是如何婉拒一筆只要露面兩小時，就能賺進天價的合作案。

佛克上Boomer and Gio體育廣播節目時，分享這段往事，「我三年前拿到一筆價值1億美元（約新台幣30億元）的合約，喬丹要做的就是提供名字、肖像權，露面兩小時並宣布交易內容，結果他拒絕了。」

「喬丹是如此成功，讓他有機會去做任何想做的事，或推掉所有不喜愛的事情，讓我非常羨慕。喬丹對於想要投入的事情總是很挑剔。」

喬丹上月推出紀錄片「最後一舞」（The Last Dance），再度躍上媒體版面，首集從4月19日開始在ESPN開播。芝加哥公牛隊在1990年代締造的公牛王朝，仍是運動史上最輝煌的一頁，該紀錄片展示喬丹在1997年至1998年賽季未公開的珍貴影像，以及許多獨家訪談。