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影／加碼打臉？北韓官媒公布金正恩出席活動影片

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
經過20天的神隱，北韓領導人金正恩1日現身參加順川磷肥工廠竣工典禮。似乎是想讓持續懷疑金正恩身體出狀況的人無話可說，北韓官媒加碼釋出影片，彰顯金正恩真的健康無虞。歐新社
經過20天的神隱，北韓領導人金正恩1日現身參加順川磷肥工廠竣工典禮。似乎是想讓持續懷疑金正恩身體出狀況的人無話可說，北韓官媒加碼釋出影片，彰顯金正恩真的健康無虞。歐新社

經過20天的神隱，北韓領導人金正恩1日現身參加順川磷肥工廠竣工典禮。似乎是想讓持續懷疑金正恩身體出狀況的人無話可說，北韓官媒加碼釋出影片，彰顯金正恩真的健康無虞。

CNN上月突然報導金正恩手術後命危的消息，北韓官媒又始終沒有出面闢謠。各方對他的健康狀況有著諸多揣測，順便還盤點可能的繼任者。從KRT播放影片來看，金正恩笑容滿面、神采奕奕，臉龐比之前要更加圓潤一點，路透記者看過影片後則指出，金正恩的腿部活動似乎有點僵硬。

韓聯社指出，在場官員包括金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正，以及勞動黨副委員長朴奉珠、金德訓和朴泰成，還有黨第一副部長趙勇元等人，但被外界視為二把手的國務委員會第一副委員長崔龍海則不見蹤影。

目前尚無法核實影片真偽，但從畫面還可看到，群眾不僅戴上口罩，距離金正恩等人也有一點距離。

金正恩 北韓 勞動黨

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