金正恩回歸地點與時機有內幕？外媒：經精心安排算計

北韓領導人金正恩神隱20天後，於昨（1）日終於現身，出席順天磷肥工廠的竣工典禮，一舉戳破近日的眾多傳言。日前金正恩連日缺席國家重大活動，讓外界對他的現況相當好奇，更有消息直指金正恩病危、術後成為植物人，皆未獲得北韓官方證實。如今金正恩選在五一勞動節回歸，就有外媒分析指出，他選擇的現身地點及時機絕非巧合，而是經過精心安排與算計。

根據《韓聯社》報導，金正恩本次出席竣工典禮的順天磷肥工廠，於2017年7月開始建造。由於北韓長期受到各國制裁，可以進口的化肥及飼養的牲畜數量相當有限，導致國內種植農作物所需的堆肥嚴重不足。而今年又碰上新冠肺炎（COVID-19）的嚴峻疫情，金正恩不得不關閉邊界，讓北韓缺少糧食的問題每况愈下。

聰明的金正恩選在五一勞動節及國內糧食缺乏的情況下，出席化肥工廠的完工典禮，除了能鼓勵人民團結、努力生產外，更再度刻畫出自己勤政愛民的形象。金正恩在典禮中表示，順天磷肥工廠能順利完工，是「信奉黨政的軍民」同心協力所創造出來的傲人成就，也象徵北韓的化學工業正式邁入新階段。

此外，相關報導亦指出，金正恩的胞妹金與正亦有出席此場典禮。在金正恩神隱的這段時間中，金與正被外界指望能夠掌握大權，而金正恩再度現身後，北韓的政治情勢會如何發展，將再度引發話題。