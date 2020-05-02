日名嘴質疑金正恩現場照 網指「電話髮型」哪裡怪怪的

北韓領導人金正恩這陣子被傳病重命危，甚至傳出死訊。神隱20天後於五月一日露面，看起來精神奕奕。但依然有名嘴認為這仍值得存疑，還有網友從他的髮型判斷可能非本人。

北韓官方媒體2日報導，金正恩1日出席平安南道順天市一座新肥料廠的竣工典禮，受到民眾熱烈歡呼。這是他4月11日主持勞動黨政治局會議以後、睽違20天首次公開露面，也間接破除這一陣子傳他手術命危的謠言。

雖然金正恩的現身不光是文字報導，還有他本人的照片，日本媒體人辛坊治郎在節目上談到此事仍不以為然，他表示光看這張照片，不認為能有幾分可信度。但他也指出這是北韓官方發出的照片，至少可能想傳達金正恩目前沒死的訊息。

網路上也有許多人質疑這則新聞的真實性，還有人認為是「影武者」（替身），並拿出過去金正恩的照片作比較，還有人直指金正恩像「電話」的奇特髮型，似乎有哪裡不太一樣了，也有網友說臉看起來也有點微妙。