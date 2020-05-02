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歐盟疫情報告遭中國施壓？范德賴恩否認自我審查

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國媒體4月下旬披露歐盟一份疫情報告草稿，指中國發起全球假訊息運動，以轉移對其隱匿疫情的指責。但正式版報告中卻刪除這些字句，引發外界質疑歐盟是在中方施壓下自我審查。歐盟執委會主席范德賴恩則在接受CNN專訪時否認這項指控。美聯社
美國媒體4月下旬披露歐盟一份疫情報告草稿，指中國發起全球假訊息運動，以轉移對其隱匿疫情的指責。但正式版報告中卻刪除這些字句，引發外界質疑歐盟是在中方施壓下自我審查。歐盟執委會主席范德賴恩則在接受CNN專訪時否認這項指控。美聯社

美國媒體4月下旬披露歐盟一份疫情報告草稿，指中國發起全球假訊息運動，以轉移對其隱匿疫情的指責。但正式版報告中卻刪除這些字句，引發外界質疑歐盟是在中方施壓下自我審查。歐盟執委會主席范德賴恩則在接受CNN專訪時否認這項指控。

《Politico Europe》4月21日報導，歐盟對外事務部戰略傳播司（EEAS StratCom）在疫情草稿寫道，「中國持續執行一項全球假訊息運動，以轉嫁大流行爆發責任並挽救國際形象，從中可觀察到公開和秘密戰術。」

這份報告原定當天發布，據傳被歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的高階幕僚歐索里奧（Esther Osorio）臨時下令扣住，延到24日才發表，換成「措辭弱化」的版本，指「多個官方資訊來源，包括俄羅斯和－較低程度－中國，持續廣泛鎖定陰謀論和假訊息。」

「中國有施壓嗎？聽好，中國明明白白表達他們的顧慮。」波瑞爾4月30日出席歐洲議會外交事務委員會特別會議時稱：「我能向各位保證，上周發布的報告沒有帶入任何緩和第三方顧慮的修訂，這裡講的就是中國。」

面對CNN主播艾曼普（Christiane Amanpour）質疑時，范德賴恩表示「這是對外事務部做出的獨立報告」。她說：「我之前提到學到教訓，如果我們有學到一課，就是我們沒有堅實的數據。」

艾曼普隨後再次追問歐盟是否自我審查，范德賴恩予以否認，接著以歐盟批評中國輸出劣質醫療用品為例，強調歐盟並不害怕批評中國。

「不，一點也不，我認為重點在於，我們很清楚表達我方立場。妳知道，中國出口的物品與用途不符就引來許多批評聲浪。」她說：「所以，有時候需在歐盟層級進行批評。如果事情發生了，我們就會出聲，其他時候則進展順利。」

中國是歐盟第二大貿易夥伴，歐盟則是中國最大貿易夥伴，雙方每天貿易額平均達10億歐元（折合約326億新台幣）。

歐盟 疫情 假訊息

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