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扯！脫北議員還在說：金正恩99%已身亡

世界日報 / 編譯中心╱綜合1日電
朝鮮國務院主席金正恩（左圖）1日領導平壤順天化肥廠的建設工地。 右邊的照片顯示，金正恩（Kim Jong-un）於1月7日領導著順天化肥廠。 朝鮮中央通訊聯合社新聞
朝鮮國務院主席金正恩（左圖）1日領導平壤順天化肥廠的建設工地。 右邊的照片顯示，金正恩（Kim Jong-un）於1月7日領導著順天化肥廠。 朝鮮中央通訊聯合社新聞

各界猜測金正恩生死之際，脫北的南韓國會議員池成浩表示，「我99%確信金正恩已在上周末身亡」；不過，但青瓦台方面重申北韓方面並沒有異常動向。

韓聯社報導，池成浩是北韓出身的南韓最大黨「未來韓國黨」黨員。他在1日受訪時透露，金正恩在接受心血管疾病手術後能撐多久受到關注，而他獲悉金正恩已於上周末身亡。

池成浩說，這不是100%確定的消息，但有99%的把握，聽說目前接班問題很複雜。他預測，北韓將在本周末發布金正恩的噩耗，如果消息發布時間繼續延後，可理解為北韓方面圍繞接班問題出現內鬨。

然而，青瓦台方面則重申金正恩健康無恙。青瓦台一名核心人士當天就「是否掌握金正恩的最新動向」的提問回答說，並未發現異常動向。青瓦台從傳出金正恩健康有恙消息的上月21日起一直保持上述立場不變。

金正恩 北韓 青瓦台

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