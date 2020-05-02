扯！脫北議員還在說：金正恩99%已身亡

各界猜測金正恩生死之際，脫北的南韓國會議員池成浩表示，「我99%確信金正恩已在上周末身亡」；不過，但青瓦台方面重申北韓方面並沒有異常動向。

韓聯社報導，池成浩是北韓出身的南韓最大黨「未來韓國黨」黨員。他在1日受訪時透露，金正恩在接受心血管疾病手術後能撐多久受到關注，而他獲悉金正恩已於上周末身亡。

池成浩說，這不是100%確定的消息，但有99%的把握，聽說目前接班問題很複雜。他預測，北韓將在本周末發布金正恩的噩耗，如果消息發布時間繼續延後，可理解為北韓方面圍繞接班問題出現內鬨。

然而，青瓦台方面則重申金正恩健康無恙。青瓦台一名核心人士當天就「是否掌握金正恩的最新動向」的提問回答說，並未發現異常動向。青瓦台從傳出金正恩健康有恙消息的上月21日起一直保持上述立場不變。