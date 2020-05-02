怪！北韓官媒曝金正恩照前一日…籲國民當「熱血忠臣」

北韓領導人金正恩已經神隱多日，外界將1日勞動節視為觀察他身體健康狀況的關鍵，雖然官媒報導他現身公開儀式及現場照片，仍引起外界質疑真實性。此外，北韓官方媒體紛紛發表文章，文章提到「即使遇到波折和考驗，也要成為信任及服從領導人的『熱血忠臣』」，不免引發各界猜測。

綜合媒體報導，北韓勞動黨機關報「勞動新聞」1日以「延續全體勤勞者、英雄鬥士傳統，用力開創全面突破戰進擊之路」為題發表社論表示，民眾應要將金正恩的思想和路線當作唯一方針，即使遇到波折和考驗，不管怎樣、不管天地風暴來襲，也要成為信任和服從領導人的「熱血忠臣」。

內閣機關報「民主朝鮮」則呼籲民眾要對金正恩中心耿耿，團結一心，號召民眾透過自力更生、自給自足，為促進經濟發展和提高人民福利做出貢獻。

韓聯社認為，北韓媒體雖然對金正恩健康狀況仍保持沉默，但仍透過這些報導來暗示金正恩掌權執政的事實毫無變化。