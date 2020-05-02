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疫情間彈性工作模式成為新常態 擠辦公大樓恐成往事

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
巴克萊認為，一堆人擠辦公室上班的模式可能成為過去式。路透
巴克萊認為，一堆人擠辦公室上班的模式可能成為過去式。路透

巴克萊銀行（Barclays）和廣告傳播集團WPP執行長預測，新冠肺炎疫情間為保護員工健康的彈性工作措施已成新常態，擁擠的市中心辦公室和交通尖峰時刻未來可能會消失。

英國衛報報導，巴克萊執行長史塔利（Jes Staley）表示，銀行將會傾向於非集中式的員工工作方式，包括將地區分行當成衛星辦公室。

他說，「我認為，7000人同在辦公大樓工作的概念可能成為過去式，我們將找到更長期的保持距離運作方法。你將發現我們將更大程度地利用分行當作投資銀行、客服中心及商業銀行員工的分區辦公室」。

巴克萊準備先重開香港的辦公室，新加坡和東京的辦公室其次，歐洲辦公室較慢。

行銷廣告業全球最大雇主WPP有10萬6000名員工，執行長瑞德（Mark Read）表示，重返的員工將在容量大幅降低、安全措施提升的辦公室工作。

WPP是最早受到新冠病毒期間影響的英國企業之一，在中國大陸境內的5000名員工是首批在家辦公的員工。瑞德説，儘管現在中國已經放寬疫情管制措施，現在每天約有10％員工依然在家工作

瑞德表示，「員工的安全是我們的首要考量。通勤、搭乘擁擠的大眾運輸、在家工作都有安全問題考量。在WPP，我們很幸運的可以在家工作。在辦公室保持社交距離依然很重要」。

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