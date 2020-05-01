待在家悶壞了嗎？不妨使用這種高科技沉澱心情

因居家避疫措施而待在家了很長一段時間的人，應該都渴望著能儘快「解禁」，出門透透氣，或至少造訪自己最愛的地方。但有項最新技術，或許能幫助那些暫時還不能出門的人「解解渴」。

CNBC報導，借助虛擬實境（VR）這項技術，就算足不出戶也能「走遍」世界各地。專家表示，VR旅行不只提供娛樂，特別是沉浸式VR體驗，能幫助使用者在新冠肺炎疫情期間沉澱心情和維持人際關係。

位於米蘭的聖心天主教大學普通心理學系教授Giuseppe Riva表示，他主導的一項研究正在觀察，一部沉浸式VR影片如何幫助民眾面對居家措施造成的心理影響，例如壓力和疏離感；這部影片在一座幽靜的花園中取景。

這項研究持續進行中，在過去三過月也已試驗400位義國受訪者。研究團隊假設，沉浸式VR影片有助受訪者更加專注，並且提供安全與舒適的環境，供使用者沉思和獨處，同時不會覺得自己離群索居，非常孤單。

研究團隊建議，花時間使用這類提供寧靜環境的VR，例如虛擬花園或海灘，早晨、睡前或感到焦慮時都能使用。

南卡羅來納州創新技術研究院（ICT）醫學VR主任Albert "Skip" Rizzo表示，使用VR頭戴式裝置這類沉浸式VR模擬，能喚起愉快的回憶。此時，一頭栽進VR有助自己放鬆，因應疫情焦慮，且允許自己暫時逃離現實環境。

Riva認為，人們在常去的地方遇見的人事物將變成回憶，這能幫助他們定義自己是誰。但在疫情期間，無法前往以往常去和形塑自我認同的地方，甚至人們或許認為家庭生活已經失控或與不同於以往。

Riva說：「VR為我們提供寧靜的數位空間，你可在此獨處，省思自己的處境、面臨的問題以及機會。」

其他研究顯示，VR技術能有效治療創傷後壓力症候群，同時訓練使用者自我省察（mindfulness）。自我省察就是察覺自己的內在狀態和周遭事物，但此事頗具挑戰性。

Riva認為，VR能就這方面提供幫助，因為使用VR不須具備想像力技巧，也不須隔絕對外界的感知。例如，就算小孩在旁邊吵吵鬧鬧，或另一半正進行電話會議，戴上VR頭戴式裝置並遵循放鬆提示，有助自己更加專注，比閉目冥想更有效。