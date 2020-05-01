待在家悶壞了嗎？不妨使用這種高科技沉澱心情

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
CNBC報導，借助虛擬實境（VR），就算足不出戶也能「走遍」世界各地。美聯社
CNBC報導，借助虛擬實境（VR），就算足不出戶也能「走遍」世界各地。美聯社

因居家避疫措施而待在家了很長一段時間的人，應該都渴望著能儘快「解禁」，出門透透氣，或至少造訪自己最愛的地方。但有項最新技術，或許能幫助那些暫時還不能出門的人「解解渴」。

CNBC報導，借助虛擬實境（VR）這項技術，就算足不出戶也能「走遍」世界各地。專家表示，VR旅行不只提供娛樂，特別是沉浸式VR體驗，能幫助使用者在新冠肺炎疫情期間沉澱心情和維持人際關係。

位於米蘭的聖心天主教大學普通心理學系教授Giuseppe Riva表示，他主導的一項研究正在觀察，一部沉浸式VR影片如何幫助民眾面對居家措施造成的心理影響，例如壓力和疏離感；這部影片在一座幽靜的花園中取景。

這項研究持續進行中，在過去三過月也已試驗400位義國受訪者。研究團隊假設，沉浸式VR影片有助受訪者更加專注，並且提供安全與舒適的環境，供使用者沉思和獨處，同時不會覺得自己離群索居，非常孤單。

研究團隊建議，花時間使用這類提供寧靜環境的VR，例如虛擬花園或海灘，早晨、睡前或感到焦慮時都能使用。

南卡羅來納州創新技術研究院（ICT）醫學VR主任Albert "Skip" Rizzo表示，使用VR頭戴式裝置這類沉浸式VR模擬，能喚起愉快的回憶。此時，一頭栽進VR有助自己放鬆，因應疫情焦慮，且允許自己暫時逃離現實環境。

Riva認為，人們在常去的地方遇見的人事物將變成回憶，這能幫助他們定義自己是誰。但在疫情期間，無法前往以往常去和形塑自我認同的地方，甚至人們或許認為家庭生活已經失控或與不同於以往。

Riva說：「VR為我們提供寧靜的數位空間，你可在此獨處，省思自己的處境、面臨的問題以及機會。」

其他研究顯示，VR技術能有效治療創傷後壓力症候群，同時訓練使用者自我省察（mindfulness）。自我省察就是察覺自己的內在狀態和周遭事物，但此事頗具挑戰性。

Riva認為，VR能就這方面提供幫助，因為使用VR不須具備想像力技巧，也不須隔絕對外界的感知。例如，就算小孩在旁邊吵吵鬧鬧，或另一半正進行電話會議，戴上VR頭戴式裝置並遵循放鬆提示，有助自己更加專注，比閉目冥想更有效。

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

美魔女直呼防疫期間在家更「性」福！和老公超「恩愛」

五一連假來了 進入彰化縣八大藝文館室務必做到三件事

影／鑽封城令漏洞 西班牙民眾上街「溜魚」照吃罰單

有片／居家防疫悶壞了！ 外國網友拍片「幻想出國」

相關新聞

尼泊爾1月雪崩埋7人 遺體全數尋獲

喜馬拉雅山1月發生雪崩，4名韓國人與3名尼泊爾人遭埋。搜救隊今天尋獲最後2具遺體

韓在野黨議員當選人稱確信金正恩已身亡 預計周末宣布　

韓聯社報導，韓國最大在野黨未來韓國黨議員當選人池成浩1日稱，「我99%確信朝鮮國務委員會委員長金正恩已身亡」。但青瓦台方...

日本政府發10萬日圓上路 部分市村町開始受理網路申請

日本首相安倍晉三上月宣布，因應新冠肺炎影響民眾收入，政府將發給每位國民10萬日圓（約台幣2萬8000元）「特別定額給付金...

東京物價下跌 這項產品價格卻逆勢大漲29%

在東京物價下滑之際，微波爐是少數幾項價格不降反漲的物品，原因是日本政府可能延長緊急狀態，使微波爐的需求保持旺盛。

步步小心 德國再次鬆動防疫措施

(德國之聲中文網) 在周四(4月30)的聯席會議上，梅克爾與各州州長就有限開放兒童游樂場、博物館、紀念館、動物園、植物園等公共場所達成了共識。宗教場所在提出了具體的防疫措施後，也將被允許重新開放。

英國哈利王子和妻子梅根告八卦媒體 部分遭法官駁回

英國哈利王子和妻子梅根今年初宣布退出王室高級成員，上月把英國八卦報及發行人告上法院，不過法官1日以「缺乏事實根據」駁回部...

日本緊急事態擬延長 防疫專家盼人員接觸減8成

日本擬將緊急事態延長一個月，於4日做出決定。防疫專家表示，希望人員接觸減少8成的目標沒能充分達成，政府應持續要求民眾盡量...

捷克議長之死 專家揭親中派與中國大使館合謀

捷克前議長柯佳洛疑因受到中國壓力猝逝，有專家指出，中國駐捷大使的施壓，是應捷克親中政治人物的要求為之，背後還牽扯到個人經...

台灣防疫有成 多國公開挺台灣入籍世衛

(德國之聲中文網) 自新冠疫情爆發以來，台灣的防疫成果便十分受到各界關注。不僅國際媒體爭相報導台灣的防疫措施，台灣政府部門也積極透過參與國際會議或是與各國交流，來提高台灣在國際抗疫行列中的能見度。

脫北議員驚爆：99%肯定金正恩上週已死

從北韓逃出並在南韓當選國會議員的池成鎬今天聲稱，他99%肯定北韓領導人金正恩在接受手術後，已於上週末過世

金正恩神隱真相？北韓記者：他為疫情心力交瘁、公文擺爛

金正恩「神隱」將近3周，外界不斷猜測他命危、過世；外界認為，五一勞動節是北韓重要節日，金正恩是否現身將是關鍵。另據南韓媒體30日報導，北韓政府發布金正恩「親筆簽署」的命令，但官員卻發現命令有許多可疑之處。

英國募款老兵100歲生日 女王頒頭銜、戰機特技致敬

疫情期間，英國二戰老兵摩爾（Tom Moore）4月初發起為醫護人員募款活動，獲得熱烈迴響，累計善款已超過3000萬英鎊 （約3799萬美元）。摩爾30日慶祝100歲生日，收到來自世界各地的14萬多張生日賀卡以及英國首相強生的祝賀影片，空軍更特地為他表演特技飛行。

熱門新聞

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

脫北議員驚爆：99%肯定金正恩上週已死

慶祝解封登山自拍！女子慘摔35公尺懸崖喪命

韓在野黨議員當選人稱確信金正恩已身亡 預計周末宣布　

教授居家視訊教學中 身後女兒突爆「不雅字眼」嚇壞她

金正恩神隱真相？北韓記者：他為疫情心力交瘁、公文擺爛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。