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東京物價下跌 這項產品價格卻逆勢大漲29%

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
微波爐成為東京上月少數價格逆勢上漲的物品。彭博資訊
微波爐成為東京上月少數價格逆勢上漲的物品。彭博資訊

東京物價下滑之際，微波爐是少數幾項價格不降反漲的物品，原因是日本政府可能延長緊急狀態，使微波爐的需求保持旺盛。

東京剔除生鮮食品後的消費者物價指數（CPI），4月年比下滑0.1%，為三年來首見，但微波爐價格卻比去年同期激增29%。微波爐價格3月漲幅更刷新紀錄，達42%。微波爐價格在過去37年間，有36年都下降。

由於東京都政府要求民眾居家避疫，以防範新冠肺炎疫情擴散，促使更多東京居民在家中工作與用餐，微波爐的需求隨之大增。

第一生命經濟研究所首席經濟學家熊野英生說：「供應鏈受限與工廠關閉，也可能影響某些家電用品的價格」，「在緊急狀況下，若很多人想購入這些產品，價格自然會上漲。但更長期來看，價格還是可能下跌。」

東京 新冠肺炎

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