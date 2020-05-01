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英國哈利王子和妻子梅根告八卦媒體 部分遭法官駁回

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
英國哈利王子和妻子梅根對八卦媒體提告，一部分訴訟遭法官駁回。（美聯社）
英國哈利王子和妻子梅根對八卦媒體提告，一部分訴訟遭法官駁回。（美聯社）

英國哈利王子和妻子梅根今年初宣布退出王室高級成員，上月把英國八卦報及發行人告上法院，不過法官1日以「缺乏事實根據」駁回部分訴訟。

英國高等法院四月底舉行遠距聽證會，審理哈利夫婦提告的官司，被告為擁有每日郵報、網路郵報及周日郵報的聯合報紙有限公司及發行人，梅根指控這些小報刊出她於2018年寫給父親湯馬斯•馬可的私人信件，濫用私人資訊、侵害著作權及違反資料保護法，請求損害賠償。

法官指出，部分指控缺乏事實根據，且和原告訴求無關，因此駁回。如果原告能提出更多證據，日後或可審理。

梅根和湯馬斯父女失和的傳聞一直是英國媒體追訪的題材，據稱兩人已超過兩年沒有說話。

英國 王室 哈利王子

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