韓在野黨議員當選人稱確信金正恩已身亡 預計周末宣布　

韓聯社報導，韓國最大在野黨未來韓國黨議員當選人池成浩1日稱，「我99%確信朝鮮國務委員會委員長金正恩已身亡」。但青瓦台方面重申朝方並沒有異常動向。

池成浩是朝鮮出身的未來韓國黨黨員，在第21屆國會議員選舉中作為韓國黨比例代表當選議員。他當天接受韓聯社電話採訪時作出上述表述並透露，金正恩在接受心血管疾病手術後能撐多久受到關注，而他獲悉金正恩已於上週末身亡。

池成浩說，這不是100%確定的消息，但有99%的把握，聽說目前接班問題很複雜。他預測，朝鮮將在本週末發布金正恩的噩耗，如果消息發佈時間繼續延後，可理解為朝方圍繞接班問題出現內訌。

然而，青瓦台方面則重申金正恩健康無恙。青瓦台一名核心人士當天就「是否掌握金正恩的最新動向」的提問回答說，並未發現異常動向。青瓦台從傳出金正恩健康有恙消息的上月21日起一直保持上述立場不變。