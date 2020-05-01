步步小心 德國再次鬆動防疫措施

(德國之聲中文網) 在周四(4月30)的聯席會議上，梅克爾與各州州長就有限開放兒童游樂場、博物館、紀念館、動物園、植物園等公共場所達成了共識。宗教場所在提出了具體的防疫措施後，也將被允許重新開放。

各州將分別規定此類公共場所重新開放所需滿足的防疫前提條件。薩克森、圖林根等多個聯邦州已經宣布從五月初起重新允許宗教場所開放。在聯席會議上，宗教團體自己提出的防疫措施得到了政府部門的首肯，這些措施包括保持人際距離、加強通風等，也包括「建議放棄詠唱、吹奏樂器」，以盡量阻斷飛沫傳播。

隨時准備再次收緊

梅克爾表示，此次會議只是一個「中間步驟」。她說，一個多星期前開始的允許商店有限開放之決策，其效果至少需要14天時間來評估，也就是說要等到5月6日的下一次聯席會議時才好做出評判。德國總理強調，現在的目標依然是盡力減緩病毒的傳播速度，從而將重症病人數量控制在醫療系統可以承受的範圍內。

梅克爾還說，如果病毒傳播速度再次上升，相關部門就必須能夠及時察覺該趨勢，屆時，各界也必須及時做出反應。她警告，任何人都不應該滿足於虛假的「安全感」。聯席會議決定，一旦在局部地區出現新增病例高發的趨勢，當局就必須在當地采取果斷措施，包括重新執行4月20日之前的嚴格防疫措施。

目前，德國累計感染新冠病毒的人數已經超過16萬，死亡人數也已經突破6000。鑑於之前執行了較為嚴格的防疫措施，德國單日新增病例數字連日來不斷減少。具備疾控中心地位的羅伯特‧科赫研究所(RKI)本周還建議，進一步擴大病毒檢測能力，對僅出現輕微感冒症狀的就診者也進行新冠病毒篩查。

暫不討論旅游問題

中小學、幼兒園開放與否，則依然充滿爭議。梅克爾總理在周四晚間的新聞發布會上表示，5月6日的下一場聯席會議上，將探討如何逐步開放學校、幼兒園以及體育活動。

就在本周，德國冠狀病毒研究領域權威專家德羅斯滕(Christian Drosten)主導的一項研究顯示，兒童感染新冠病毒後，其傳播他人的能力與其他年齡段感染者沒有明顯差異。有鑑於此，德羅斯滕警告，不應毫無限制地讓中小學復課、幼兒園重新開放。羅伯特‧科赫研究所所長維勒(Lothar Wieler)也指出，相比成年人，兒童更難以維持足夠的人際距離。

至於餐飲業、旅游業如何重啟，則將在比5月6日更晚的聯席會議上才予以討論。默克爾表示，具體負責的聯邦部長、各州部長將在相應的聯席會議前提出各自的方案。德國總理還就民眾普遍關心的「今年暑期能否出門旅遊」問題回應說：「在不少歐洲國家依然處於'全面封鎖'之時，不予討論此話題。"

新冠下的新常態

在新聞發布會上，德國總理表示，當前執行的保持社交距離之規定仍然有效。這意味著，除非是與自己的家人外出，否則不允許在公共場所出現兩人以上的集聚，人與人之間至少維持1.5米間距。默克爾並沒有披露何時將放松此條規定。此前，總理府部長布勞恩(Helge Braun)曾經說，該規定至少執行至5月10日。

與會的巴伐利亞州長索德爾(Markus Söder)也在會後表示，社會各界在討論疫情造成的經濟損失時，千萬不能忽視倫理問題，「誰還應該活多久『這種討論』非但不合適，而且非常危險」。他表示，逐步解封能夠讓德國逐步回到常態，但是這將是「新冠疫情下的新常態」。北威州州長拉舍特(Armin Laschet)則強調，各州疫情不同，因此各州執行的措施也有所不同，但是在學校復課等重大問題上，他依然希望能夠在全國範圍內統一步伐。

文山/石濤 (德新社、路透社等)

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