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台灣防疫有成 多國公開挺台灣入籍世衛

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 自新冠疫情爆發以來，台灣的防疫成果便十分受到各界關注。不僅國際媒體爭相報導台灣的防疫措施，台灣政府部門也積極透過參與國際會議或是與各國交流，來提高台灣在國際抗疫行列中的能見度。

隨著各國紛紛針對防疫向台灣取經，國際社會中支持台灣加入世衛的聲浪也越來越高。美國網路媒體《外交政策》周四報導，美國與日本正在邀請澳大利亞丶英國丶法國與德國一同簽署一封給世衛秘書長譚德塞的信函，內容要求他邀請台灣出席五月中舉行的世衛大會。

根據《外交政策》所獲取的世衛內部會議記錄及外交人士的披露，美國政府希望能集結其他盟國的支持，讓台灣能夠重新在世衛取得觀察員的身份。然而，專家分析，這個活動的成功機率有限，因為如果譚德塞或其他國家協助台灣參與國際公衛的討論的話，中國政府極有可能會對他們展開報復。

不過美國的最新舉動，也讓各界認為這代表美國將重點放在批評中國，而非試圖找尋與中國合作的方法。雖然美國極力說服更多國家來支持這項行動，但部分美國的盟友卻擔心被中國報復，批評者甚至認為，美國此舉是想透過持續批評中國與世衛來掩飾自己「抗疫不力」的事實。

華府智庫「全球台灣研究中心」的副董事長葉介庭告訴德國之聲，美國極力呼籲各國支持台灣加入世衛之舉，除了體現過去幾年美台持續加溫的關系之外，也同時是因為中國近期持續與民主國家「交戰」，美國希望藉由支持台灣來做出回應。

他說：「盡管如此，特朗普總統上台後，他多半采取一意孤行的方式來處理事情。當他無法有效控制美國國內的疫情發展時，這相對會讓其他國家質疑特朗普的領導能力。當一個政府領導人是以魯莽行事為名時，外界難免不把他主推的事項視為政治操作的手段。」

葉介庭認為，如果美國真心想在國際上幫助台灣，那他們必須先自我調整，讓其他國家能信服於美國政府的領導能力。

澳大利亞表態支持台灣重返世衛

除了美國之外，澳大利亞政府也向該國媒體表示，他們預計在五月中的世衛大會期間，公開支持台灣再次獲得世衛觀察員身份。澳大利亞多家媒體周四深夜發布報導，指出澳大利亞外交部發言人表示，他們支持台灣參與世衛的相關運作，並說這種做法符合澳大利亞的一中原則。

該發言人表示：「新冠疫情帶來的挑戰，需要一套果斷且遍及全球的應對措施。也因如此，世衛必須與世界各國的衛生官員都保持合作關系。我們支持台灣以觀察員的身份參與世衛事務。」

然而，由於連日來澳大利亞與中國陸續因新冠疫情互相指控，導致澳大利亞國內對於聲援台灣加入世衛一事，仍有一些反對聲浪。不少商界人士紛紛出面呼籲澳大利亞政府不要因新冠疫情與中國產生正面沖突，而是應該考慮保障澳大利亞企業的利益。

專家：台灣透過防疫推動公共外交

除了越來越多國家公開肯定台灣的防疫成果，並表態支持台灣加入世衛外，台灣政府本身也努力藉由防疫成效來強化國際交流。在專家眼中，台灣政府的作法是在具體展現台灣公共外交的能力。美國奧克蘭大學新聞系的助理教授蘇巧寧向德國之聲表示：「台灣透過防疫成效，讓世界看見台灣 (familiarity)，同理台灣 (empathy)，進而支持 (support)台灣加入世衛組織。」

蘇巧寧認為，透過防疫成效所打造的國際聲量固然可能隨著疫情趨緩，但台灣公民社會的蓬勃與國家認同的形塑，才是這波疫情之下最可貴的發展。不過她認為，台灣在努力透過防疫來提升國際能見度與國家品牌的同時，應該也要注意國際媒體與各國領袖如何論述台灣的防疫經驗。

她説：「除了關注台灣的國際聲量外，台灣人不能只從台灣視角去看世界報導，而是應該將那些報導嵌入全球在地化的框架內，這樣才能真正檢驗台灣防疫外交的成效。」

葉介庭則向德國之聲表示，他認為台灣近期不斷上漲的國際聲量與支持度，是由多個因素所組成的，不過最根本的因素是台灣人對於自己在防疫期間所付出的努力，有著一股「低調的自信」。而他認為，如果台灣能夠找出一個方法在全球抗疫的過程中，持續扮演領導者的角色的話，那台灣便能持續強化自己的國際聲勢。

葉介庭說：「如果台灣可以明確知道自己該如何繼續帶領全球對抗新冠病毒，並以穩健又堅定的方式來達到那個目標的話，那台灣便可以繼續增長過去幾個月所累計的國際聲量。」

本文章由德國之聲授權提供】

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