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老闆貸款發薪…員工卻不想拿 因「失業能領更多」

Q&A／勞工紓困貸款搶翻 我有機會申請嗎？

日本政府發10萬日圓上路 部分市村町開始受理網路申請

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
日本部分地方自治體開始受理民眾網路申請10萬日圓。（取自NHK）
日本部分地方自治體開始受理民眾網路申請10萬日圓。（取自NHK）

日本首相安倍晉三上月宣布，因應新冠肺炎影響民眾收入，政府將發給每位國民10萬日圓（約台幣2萬8000元）「特別定額給付金」現金。總務省1日宣布，679個市區町村開始受理網路申請。

率先起跑受理申請的市區町村位於較偏遠地區，約占日本自治體的四成。民眾持在地方政府申請的「My Number Card」（類似身分證），到指定網站https://myna.go.jp/申請即可。

至於都會地區，總務省將在下月開始郵寄申請書。

日本 新冠肺炎 安倍晉三

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