日本政府發10萬日圓上路 部分市村町開始受理網路申請
日本首相安倍晉三上月宣布，因應新冠肺炎影響民眾收入，政府將發給每位國民10萬日圓（約台幣2萬8000元）「特別定額給付金」現金。總務省1日宣布，679個市區町村開始受理網路申請。
率先起跑受理申請的市區町村位於較偏遠地區，約占日本自治體的四成。民眾持在地方政府申請的「My Number Card」（類似身分證），到指定網站https://myna.go.jp/申請即可。
至於都會地區，總務省將在下月開始郵寄申請書。
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