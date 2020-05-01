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金正恩神隱真相？北韓記者：他為疫情心力交瘁、公文擺爛

世界日報 / 編譯中心╱綜合30日電
謎樣金正恩/606/金正恩根本沒死？北韓記者抖驚人真相 美聯社
謎樣金正恩/606/金正恩根本沒死？北韓記者抖驚人真相 美聯社

北韓領導人金正恩「神隱」將近3周，外界不斷猜測他命危、過世；外界認為，五一勞動節是北韓重要節日，金正恩是否現身將是關鍵。另據南韓媒體30日報導，北韓政府發布金正恩「親筆簽署」的命令，但官員卻發現命令有許多可疑之處。

金親筆簽署命令 口吻、格式有異

由脫北者經營的「每日北韓」 報導，消息人士透露，金正恩平常每周三或周四，都會向地方黨委和政府機關下達命令，但過去兩周北韓政府都沒有公布，29日才發布金正恩親筆簽署的命令，但這道命令在格式、口吻上都和之前相差很多。

且據消息人士表示，過往命令中至少會有7個具體指示，但29日的命令卻只有3個，也比平常籠統，對政府機關的提案竟完全沒有做出回應。一名前北韓高官對此認為，北韓任何人都不得模仿金正恩聲明的口吻，或許正因如此，29日的命令才顯得格外不同。

此外，台灣國安局30日以「國家情報工作執行狀況與疫情影響下國際事態研析」為題進行質詢，民進黨籍立委蔡適應關切金正恩的身體狀況，國安局長邱國正僅回應「有病」，證實金正恩生病。

脫北記者：可信來源指金無大礙

不過，流亡記者朱成夏在YouTube頻道影片上表示，自己得到可靠消息，金正恩身體健康，消失19天原因在於被新冠疫情搞得非常鬱卒。朱成夏表示，金正恩從這個月開始的命令都讓下屬非常困惑，甚至擺爛不簽公文。

朱成夏說，由於北韓受到制裁行動而經濟衰敗，早前趕工的觀光建設卻因疫情付之一炬，負債節節高升讓金正恩精神耗弱，失去了對政務的熱情。

朱成夏為流亡記者，在金日成大學畢業後成為記者，但沒多久後被關入集中營禁閉。1998年獲釋後的他逃離北韓並取得南韓國籍，在「東亞日報」專門負責北韓新聞，並開設部落格分析北韓的局勢動盪。

華府智庫：平壤疑為疫情趕建醫院

此外，雖然北韓堅稱國內沒有新冠肺炎確診病例，華府智庫「北緯38度」卻在29日發布多張衛星照片，顯示北韓政府疑似在平壤趕工興建綜合醫院，政府會議大樓旁邊也蓋了一棟新大樓。

28日拍攝的衛星影像顯示，施工現場有兩棟醫院大樓，目測有5至6層樓高，興建醫院是原定計畫，或是為了因應新冠肺炎疫情則不得而知。

衛星照片也顯示，疑似金正恩專用列車29日又出現在元山火車站，但拍到火車並不能作為金正恩行蹤的佐證。美國國務卿蓬佩奧表示，美國沒有北韓領導人金正恩的消息，正密切觀察中。

北韓 金正恩 疫情

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