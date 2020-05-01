英國募款老兵100歲生日 女王頒頭銜、戰機特技致敬

疫情期間，英國二戰老兵摩爾（Tom Moore）4月初發起為醫護人員募款活動，獲得熱烈迴響，累計善款已超過3000萬英鎊 （約3799萬美元）。摩爾30日慶祝100歲生日，收到來自世界各地的14萬多張生日賀卡以及英國首相強生的祝賀影片，空軍更特地為他表演特技飛行。

英國募款老兵慶100歲獲女王晉名譽上校，戰機飛越他家致敬。 路透社

在英國女王伊麗莎白二世批准下，曾於二戰時服役的戰機飛越摩爾位於英格蘭中部貝德福郡的住家上空致敬，接著英國皇家空軍也舉行飛行表演。英女王並授予摩爾榮譽上校頭銜，稱他為「鼓舞數代人的榜樣」。

最近才染疫康復的強生錄製影片向摩爾說：「你的英勇努力振奮了全國人心，你創造了一個管道，讓數百萬人向從事最令人震驚工作的NHS人員道謝。」查理王儲、英格蘭足球隊隊長凱恩（Harry Kane）等名人，也向摩爾致上生日祝福。

摩爾收到來自世界各地逾14萬張生日卡，出動20名義工幫忙整理，英國郵政也蓋上特別的紀念郵戳。摩爾感謝所有祝賀他的人，「我從未料想到我的人生會發生像這樣的事。」

摩爾曾因摔傷髖骨住院，有感於受到英國健保系統（NHS）醫護人員細心照顧以及最近的疫情，他以助行器在自家花園走100圈，希望募得1000英鎊用於醫護人員。活動反應非常熱烈，遠超過預期目標，摩爾也創下「個人步行募款最高金額」的金氏世界紀錄。