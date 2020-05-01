慶祝解封登山自拍！女子慘摔35公尺懸崖喪命
居家避疫規定讓大家苦不堪言，土耳其一名哈薩克裔女子自拍慶祝解封時，不慎從35公尺高的懸崖墜落身亡。
英國太陽報報導，31歲的歐雷莎（Olesya Suspitsyna）日前和朋友在土耳其解封後，前往土耳其安塔莉亞著名景點督登公園（Duden Park）遊玩，為了拍出好看自拍照，她跨過安全柵欄，擺出姿勢準備以瀑布為背景拍照時，因草地太滑而滑倒，不慎從35公尺高的懸崖掉落。
歐雷莎的朋友立刻電話報案求救，然而歐雷莎被從水中救起後，已經回天乏術。
歐雷莎過去五年居住在安塔莉亞，從事導遊工作。督登公園這個景點深受觀光客喜愛，被描述為「自拍的最佳位置」。
土耳其新冠肺炎案例累計至今逾12萬確診案例、3000多人喪生。
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