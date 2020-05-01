美國民眾3月儲蓄率13.1% 近39年來最高

在疫情衝擊下，美國的失業率飆增，讓美國民眾對目前的經濟狀況十分擔憂，以至於開始量入為出，使得美國人現在的銀行存款比率之高，是自雷根總統執政以來所僅見。

有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦政府經濟分析局(BEA)30日上午說，民眾的儲蓄率從2月的8%升至3月的13.1%，這是自1981年11月以來、近39年來最高，美國人上月的儲蓄金額為2兆1700億元。

正當消費者把多些錢儲存起來之際，適逢聯準會因新冠病毒爆發，上月把利率下調至零和推出多項貸款計畫，以致他們在儲蓄帳戶、貨幣市場和國債帳戶的投資幾乎沒有收益。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)29日在記者會上被問到既然利率是零，那麼存戶應當怎樣做；鮑爾承認，民眾不能倚靠銀行儲蓄帳戶的收入，他們也不會在低利率的情況下受益。

他補充說：「但我們必須觀看整體經濟，低利率支持就業，支持經濟活動。這是我們的要求。」

雖然許多人的薪水越來越少，但沒有利息收入也不能阻止他們增加儲蓄；事實上，由於民眾的消費減少，所以存款自然會增加。

BEA還說，上月消費開支下降7.5%，這可能因商戶普遍停業，使商品和服務支出下降近9350億元所致。

美國人在非必要醫療、休閒和娛樂以及汽車方面的開支減少，但值得注意的是，家裡的食物和飲料開支增加。

在2012年12月經濟危機達到最嚴重的時候，儲蓄率短暫飆升至12%高峰，但在預算協議於2013年初達成後，儲蓄率又回落至5.8%；自那時開始，儲蓄率緩慢回升。經濟學家認為，也許美國人正為無可避免的經濟衰退做準備。

海軍聯邦信用社的企業經濟學家佛瑞克(Robert Frick)推文說：「儲蓄率在過去幾年大大提高。」

他補充說：「推測這是因民眾要為下一次經濟衰退做好準備。有更多儲蓄，就復甦得更快。」