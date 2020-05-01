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【京阿尼遭縱火】京都動畫工作室已完成拆卸　但為何不設慰靈碑？

香港01 / 撰文：gamebase
擷自NHK
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在去年七月中，京都動畫第一工作室遭人縱火，事件到目前已經經過九個月，燒毀的工作室目前已經拆除完成。京都動畫方面表示：「雖然建物實體已經不存在，但第一工作室依舊在我們每個社員的心中，將會抱持著這份重要的思念繼續前進。」

原本打算罹難者家屬的要求，在第一工作室遺址建立慰靈碑，但是當地住戶擔心會有多數的外地人特地來到這裡，而引發其他安全問題，所以暫定維持拆除後的原樣。而為保安全，週邊目前是以鐵皮圍起。至於縱火嫌疑犯青葉真司到目前依舊在京都市內醫院接受治療。

延伸閱讀：

京都動畫（京阿尼）舊作回顧　日本頂尖動畫工作室創造無數經典

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文章授權轉載自《香港01》

京都動畫 縱火

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