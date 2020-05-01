澳媒引述官方消息 澳洲政府支持台灣重返WHO

澳洲主流媒體引述官方消息指出，澳洲政府支持台灣重返世界衛生組織（WHO），並支持台灣參與WHO的事務。

雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）及墨爾本的「世紀報」（The Age）今天同時刊登報導，標題為「澳洲支持台灣重返世界衛生組織」（Australia toback Taiwan's return to the WHO）。

報導指出，澳洲外交暨貿易部（DFAT）一位不具名的發言人在接受訪問時表示，澳洲政府支持台灣參與WHO的事務。

發言人指出：「 2019冠狀病毒疾病所帶來的挑戰，需要一套果斷的、涉及全球的應變措施。因此WHO與所有國家的衛生部門之間，必須維持一套緊密運作關係。」

發言人表示：「我們（澳洲）支持台灣以觀察員或來賓（observer or guest）的身分參與WHO，這符合我們的一個中國原則。」