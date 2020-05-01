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南韓急難金不排富 每戶最高可領2.7萬

聯合報 / 國際組／綜合報導
一名南韓佛教徒日前戴著口罩，在首爾曹溪寺繫上許願卡，卡片上寫著希望平安度過新冠病毒疫情。 （美聯社）
一名南韓佛教徒日前戴著口罩，在首爾曹溪寺繫上許願卡，卡片上寫著希望平安度過新冠病毒疫情。 （美聯社）

南韓中央防疫對策本部卅日通報新增四例確診病例，都屬境外移入，卅日本土感染病例為零，為二月十五日以來首次。因應疫情，南韓國會通過規模十二兆兩千億韓元（約台幣三千三百億元）的追加預算，五月起開放全民申請，每戶最高可領一百萬韓元（約台幣兩萬七千元）。

依據法案，南韓共有兩千一百多萬戶可領取補助，一人戶可領四十萬韓元、二人戶六十萬、三人戶八十萬、四人以上每戶最多一百萬。南韓這筆支援金發給全民，並未排富。

南韓政府原先規畫急難支援金僅發放給全國收入較少的七成家庭，但朝野協商決定將急難金發放對象擴大到全民，因此將預算規模從七點六兆再追加四點六兆。

原已適用生活補助金、基礎年金、身心障礙者生活補助等家庭，不須另外申請，五月四日起即可收到補助。一般民眾五月十一日起開放線上申請，十三日開始發放。

若在開放申請後三個月內未申請，將自動視為捐款，移作勞保基金。放棄不領改為捐款，也可抵稅。

新冠肺炎 COVID-19

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