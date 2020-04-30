日本生技大廠新試劑將開賣 一小時內判斷確診

日本生技大廠TaKaRa Bio在30日表示，已研發出新冠肺炎病毒快篩試劑，檢測時間約一小時，時間較現有試劑縮短逾一半。

日經新聞報導，TaKaRa將於5月1日上市的新試劑，無須從樣本移除雜質；PCR（聚合酶連鎖反應）檢測通常需要費時2至3小時。TaKaRa每月的試劑供應量將足以檢測200萬個樣本。

這種在中國大陸大連製造的試劑，售價為12萬日圓（約新台幣3.4萬元），且每個試劑足以篩檢100個樣本。從鼻咽或喉嚨採集的樣本，通常含有雜質，拉長檢測時間，但新款試劑沒有這個問題。

作為亞洲最大的試劑開發商，Takara致力於增加PCR試劑的產量；島津製作所（Shimadzu）等業者也積極跟進。