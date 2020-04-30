英國募款為老兵歡慶百歲大壽 空軍飛行致敬

英國二戰老兵摩爾4月初發起為醫護人員募款活動，獲熱烈迴響，累計善款已超過3000萬英鎊 （約台幣11億1550萬元）。摩爾（Tom Moore）4月30日慶祝100歲生日，收到來自世界各地的12萬多張生日賀卡，空軍特技飛行表演，以及首相強生的祝賀影片。

在英國女王伊麗莎白二世批准下，曾於二戰時服役的戰機飛越摩爾位於英格蘭中部貝德福郡的住家上空致敬，接著英國皇家空軍也舉行飛行表演。

摩爾曾因摔傷髖骨住院，有感於受到英國健保系統醫護人員細心照顧以及最近的新冠肺炎疫情，他發起募款活動，以助行器在自家花園走100圈，希望募得1000英鎊用於醫護人員。活動反應非常熱烈，遠超過預期目標，摩爾也創下「個人步行募款最高金額」的金氏世界紀錄。

摩爾收到來自世界各地逾12萬5000張生日卡，出動20名義工幫忙整理，英國郵政也蓋上特別的紀念郵戳。