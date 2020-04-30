聽新聞
test
0:00 / 0:00

英國募款為老兵歡慶百歲大壽 空軍飛行致敬

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
英國老兵摩爾4月30日在自家歡慶百歲生日。（美聯社）
英國老兵摩爾4月30日在自家歡慶百歲生日。（美聯社）

英國二戰老兵摩爾4月初發起為醫護人員募款活動，獲熱烈迴響，累計善款已超過3000萬英鎊 （約台幣11億1550萬元）。摩爾（Tom Moore）4月30日慶祝100歲生日，收到來自世界各地的12萬多張生日賀卡，空軍特技飛行表演，以及首相強生的祝賀影片。

在英國女王伊麗莎白二世批准下，曾於二戰時服役的戰機飛越摩爾位於英格蘭中部貝德福郡的住家上空致敬，接著英國皇家空軍也舉行飛行表演。

摩爾曾因摔傷髖骨住院，有感於受到英國健保系統醫護人員細心照顧以及最近的新冠肺炎疫情，他發起募款活動，以助行器在自家花園走100圈，希望募得1000英鎊用於醫護人員。活動反應非常熱烈，遠超過預期目標，摩爾也創下「個人步行募款最高金額」的金氏世界紀錄。

摩爾收到來自世界各地逾12萬5000張生日卡，出動20名義工幫忙整理，英國郵政也蓋上特別的紀念郵戳。

英國空軍飛行員分別駕駛二戰時期的「颶風」及「噴火」戰鬥機，飛越摩爾住家上空，向他的善行致敬。（路透）
英國空軍飛行員分別駕駛二戰時期的「颶風」及「噴火」戰鬥機，飛越摩爾住家上空，向他的善行致敬。（路透）

英國 醫護人員 二戰 空軍

延伸閱讀

開南學生自製200個保濕手工皂 「皂服」台大醫護

感謝防疫第一線醫護辛勞僑光科大製作麵包送暖送愛

尊爵飯店捐五星防疫便當 桃園敏盛醫護開心按讚

英國檢討對中關系 瑞典有意探究新冠起源

相關新聞

英國募款為老兵歡慶百歲大壽 空軍飛行致敬

英國二戰老兵摩爾4月初發起為醫護人員募款活動，獲熱烈迴響，累計善款已超過3000萬英鎊 （約台幣11億1550萬元）。摩...

韓物流倉庫大火38死 初步判定聚氨酯爆炸釀災

南韓京畿道利川市一間物流倉庫29日發生大火，造成38人罹難、10人受傷，初步推定是聚氨酯產生的油霧造成火勢快速蔓延，但...

不理緊急事態 日本小鋼珠店與地方首長拉鋸

日本「緊急事態宣言」公布後，各地方首長籲請非必要店家停業，但小鋼珠業者中有人配合、也有人不理會，讓地方首長公布店家名稱，...

研究：民主國家的法治制度日益遭到侵蝕

新的貝塔斯曼的轉型指數（Bertelsmann-Transformationsindex，BTI）顯示，疫情之下多國正出現法治和政治自由的倒退，而這也動搖了那些曾經穩健的民主制度...

泰國新冠肺炎疫情趨緩 餐廳雜貨店公園等場所將可開放

泰國延長緊急狀態到5月底以遏止新冠肺炎疫情擴大，不過由於近來疫情趨緩，餐廳、雜貨店、公園等6大類場所5月3日起可以開放，...

全球能源需求今年預期暴跌6% 等同整個印度不用能源

英國BBC報導，由於各國政府為防堵新冠肺炎實施封鎖政策，國際能源總署（IEA）預測，今年全球能源需求可能暴跌6%，相當於...

川普稱韓方願出更多防衛費 青瓦台：還在討論

駐韓美軍防衛費分擔談判至今未達共識，美國總統川普聲稱韓方表示願意負擔更多防衛費，但青瓦台回應，所有事項都還在商議中，間接...

控穆斯林是病源？印度再掀宗教對立

「伊斯蘭教徒販賣病毒蔬菜！」印度執政黨「印度人民黨」的國會議員提瓦里日前大聲疾呼，指控穆斯林販賣的蔬菜帶有新冠肺炎病毒，並號召民眾抵制穆斯林商家的任何產品...

是誰逼死捷克議長？中國威脅信背後的真相

捷克前議長柯佳洛在今年1月20日，在辦公室驟逝，讓他無法完成原訂2月的訪台計畫。他的妻子與女兒4月26日接受捷克電視媒體訪問時，指控兩封由中國駐捷克大使館及捷克總統發給柯佳洛的威脅信...

經濟解析／五要點了解新冠肺炎試驗用藥「瑞德西韋」

近來最能激發投資人動物本能、牽動全球金融市場的事物，當屬由美國吉利德藥廠開發，現正進行臨床試驗的新冠病毒疾病用藥「瑞德西...

英國檢討對中關系 瑞典有意探究新冠起源

英國國會外交委員會周三(4月29日) 詢問政府，是否計劃利用國際機制讓中國負起疫情擴散的責任。

國際勞工組織：疫情恐使全球近半勞工頓失生計

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行，全球經濟幾近停擺。國際勞工組織（ILO）今天警告，疫情將使全球將近半數勞...

熱門新聞

美國有口罩歧視？台灣女生調查揭真相

美公布侵權「惡名昭彰名單」 電影天堂（DYT88）遭點名

記者在家視訊連線漏穿外褲 美媒意外發現他老爸是超人

臭到讓你不敢去！佛系防疫國家瑞典在公園倒雞糞防群聚

Fed如預期按兵不動 誓言持續支撐經濟到底

抗疫療法利多、Fed助陣 美股強升逾2%道瓊上漲532點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。