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研究：民主國家的法治制度日益遭到侵蝕

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新的貝塔斯曼的轉型指數顯示，疫情之下多國正出現法治和政治自由的倒退，而這也動搖了那些曾經穩健的民主制度。圖／德國之聲中文網
新的貝塔斯曼的轉型指數顯示，疫情之下多國正出現法治和政治自由的倒退，而這也動搖了那些曾經穩健的民主制度。圖／德國之聲中文網

新的貝塔斯曼的轉型指數（Bertelsmann-Transformationsindex，BTI）顯示，疫情之下多國正出現法治和政治自由的倒退，而這也動搖了那些曾經穩健的民主制度。全球的民主水平，如選舉自由、出版自由、國家三權分立出現倒退。研究指出，巴西、印度和匈牙利等國的政府正在積極削弱其民主制度。

強有力的行政機構誕生於新冠疫情之下？

新冠流行病之影響加深了這情況。研究員警告，各國的國家以及政府領導人可能會趁疫情之機完善其獨裁的架構。例如，匈牙利政府早前宣布國家緊急狀態，暫時廢除三權分立。抗擊新冠肺炎反倒加快了「強有力的行政機構」的發展，來自貝塔斯曼基金會的研究報告指出。此外，國民對政府信任的缺乏、良莠不齊的政治領導班子亦不利於成功的危機管理。

自進行該調查以來，針對民主制度、市場經濟和政治領導質量的評分跌至新低。研究對象共有137個國家，其中74個為民主政體和63個是專制政體。民主政體的比例是54%，較2010年輕微下跌1%。自2004年起，貝塔斯曼的轉型指數每兩年都會對發展中國家和轉型國家的出版、言論自由以及法制的建設作出評分。

鞏固權力與裙帶關係

根據研究，在過去十年中，有60個國家的三權分立制度受到了破壞，有58個國家限制了示威權利和集社自由。研究還發現，過半接受調查國家的言論自由和新聞自由出現倒退。

「民族主義和庇護主義並不是新生事物，但它們已在全世界範圍內為社會大眾所接受」，貝塔斯曼董事會成員布里吉特·莫恩（Brigitte Mohn）表示。」就法治和民主質量而言，即使是位於中歐的波蘭或匈牙利這樣的民主先驅，現在也成為眾多問題之一。

作者認為，鞏固權力和裙帶關系的因素是全球民主程度下降的最重要原因，而這加劇經濟不平等，最後更加速了社會分化。在過十年中，有42個國家的政府素質明顯下降。

周正豪/樂然 (法新社，德新社，基督教通訊社)

本文章由德國之聲授權提供】

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