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控穆斯林是病源？印度再掀宗教對立

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
印度國會議員沒充分證據，即指控伊斯蘭商家販賣病毒蔬菜，並號召民眾發起抵制。（photo byTwitter）
印度國會議員沒充分證據，即指控伊斯蘭商家販賣病毒蔬菜，並號召民眾發起抵制。（photo byTwitter）

伊斯蘭教徒販賣病毒蔬菜！」印度執政黨「印度人民黨」的國會議員提瓦里日前大聲疾呼，指控穆斯林販賣的蔬菜帶有新冠肺炎病毒，並號召民眾抵制穆斯林商家的任何產品。擁印度教民族主義的印度人民黨執政後即不斷迫害穆斯林，導致國內2億穆斯林長期處在歧視氛圍中。

2億伊斯蘭教徒受歧視

根據《半島電視台》報導，印度之前才因《公民身份修正法》使國內印度教及伊斯蘭教族群間產生衝突，現在又有國會議員指控穆斯林是病毒帶原者，使該國宗教紛爭再現。

印度執政黨「印度人民黨」的國會議員提瓦里日前大聲疾呼，指控穆斯林販賣的蔬菜帶有新冠肺炎病毒，並號召民眾抵制穆斯林商家的任何產品。他說：「聽好了，我公開地說，不要向穆斯林購買帶有病毒的蔬菜。」鼓吹印度教民族主義的印度人民黨執政後即不斷迫害穆斯林，導致國內2億教徒面臨極不友善的環境。

在印度，極右翼團體已在許多地方向蔬菜攤販分發藏紅花旗，以使消費者辨別出誰為印度教或伊斯蘭教店主。新德里和其他省的某些社區，包括卡納塔克邦、泰倫加納邦和中央邦也張貼了海報，以阻止穆斯林進入。甚至有清真寺遭到襲擊，許多不理性的民眾不准穆斯林進行祈禱。

各界譴責製造分裂

據《今日印度》報導，伊斯蘭合作組織對此表達強烈譴責，並呼籲印度政府須制止伊斯蘭恐懼症。

反對黨薩馬傑瓦迪黨發言人巴多里亞也抨擊執政黨，並要求穆斯林立刻對提瓦里的言論提起訴訟。他說：「在疫情的危急時刻，提瓦里只忙著散播仇恨，這證明他一點也不在乎人民。」提瓦里選區的印度人民黨北方邦發言人特里帕蒂向媒體表示：「對抗疫情的此刻表達此類意見完全是錯的，這種分裂對社會不利。」

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