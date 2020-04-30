快訊

台南19年大億麗緻酒店將歇業 300多名員工今才知

日緊急狀態5月6日到期 首相安倍決定延長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

是誰逼死捷克議長？中國威脅信背後的真相

德國之聲 / 德國之聲
捷克前議長柯佳洛於今年1月20日在辦公室驟逝，他的妻子與女兒指控兩封由中國駐捷克大使館及捷克總統發給柯佳洛的威脅信函，是導致他猝死的關鍵因素。圖／德國之聲中文網
捷克前議長柯佳洛於今年1月20日在辦公室驟逝，他的妻子與女兒指控兩封由中國駐捷克大使館及捷克總統發給柯佳洛的威脅信函，是導致他猝死的關鍵因素。圖／德國之聲中文網

捷克前議長柯佳洛在今年1月20日，在辦公室驟逝，讓他無法完成原訂2月的訪台計畫。他的妻子與女兒4月26日接受捷克電視媒體訪問時，指控兩封由中國駐捷克大使館及捷克總統發給柯佳洛的威脅信函，是導致他猝死的關鍵因素。

此消息一出，捷克政壇再次針對中國的威脅信展開討論。捷克新的參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil) 4月27日宣布，將針對該威脅信展開調查，並強調這麼做為了柯佳洛及其家屬，以及「捍衛捷克的主權及自由」。

捷克智庫「解析中國」的研究員吉魯斯(Filip Jirous) 向德國之聲表示，雖然中國明顯試圖透過施壓來逼迫柯佳洛放棄出訪台灣，但更令人震驚的是，當時中國大使館是應捷克總統辦公室主任邁納爾 (Vratislav Mynář) 的要求，對柯佳洛發出威脅信函。

他説：「邁納爾隸屬於捷克國內政治圈的友中小組，而該小組與捷信集團的母公司派富集團（PPF Group NV) 有非常密切的關係。派富集團在中國有很多的經濟利益，所以它也自2013年起，透過其政治影響力來維持捷克與中國的雙邊關係。」

吉魯斯直言，這層背後操弄顯示，近年來不斷向反中政治人物施壓的，其實是捷克國內的親中勢力，而非中國政府直接主導。

中國大使館二度威脅柯佳洛

柯佳洛的遺孀柯薇拉（Věra Kuberová）在訪問中提到，自己在柯佳洛的遺物中，找到來自中國大使館與捷克總統辦公室的信件，內容威脅柯佳洛取消原訂的訪台行程。其中，中國大使館甚至直接在信件中表明，如果柯佳洛訪台的話，大眾公司旗下的斯柯達汽車制造公司（Skoda Auto ）和消費金融企業捷信集團（Home Credit Group) 都必須付出代價。

除了威脅信件外，柯薇拉表示柯佳洛在1月17日受邀至中國大使館出席農歷新年宴會時，再次中國駐捷克大使張建敏私下威脅，叫他千萬不要訪台。柯薇拉說，柯佳洛説如果自己堅持訪台的話，張建敏揚言撤換他。

柯佳洛在事發三天後，被發現猝死於辦公室內。當時醫生診斷表示，柯佳洛應該於1月17日或18日便出現心肌梗塞，證明他當時壓力很大。今年3月，捷克總統丶總理與參眾兩院議長發布聯合聲明，在信中譴責中國的威脅。

微妙的中捷台三角關係

「解析中國」的吉魯斯指出，過去7年來，捷克總統澤曼（Milos Zeman) 不斷試圖實現中國所承諾的各項投資案，不過大部分的案件都無疾而終。所以漸漸地，捷克人民也開始對親中政客所做出的投資承諾感到冷感。他說：「目前在捷克國內，除了當地的共產黨，還有與派富集團跟中信集團有關聯的人外，幾乎很少人會公開推動與中國進行經貿合作。」

相反的，吉魯斯説捷克國內某些群體，對台灣抱持非常正面的評價。有鑑於中國過去幾年在國際上試圖孤立台灣的情況，捷克與台灣近期的互動，在專家眼中是相當成功且扎實的。他告訴德國之聲：「隨著捷克人民對中國的負面觀感不斷加深，這使捷克與台灣有更多增進雙邊關係的空間跟機會。此外，布拉格市政府去年底棄中挺台的決定，以及台灣在新冠疫情中對捷克提供的協助，都讓台灣在捷克國內的能見度也越來越高。」

而雖然中國數度以經濟為由來威脅捷克的政治人物，但吉魯斯認為，中國能真正對捷克帶來的經濟打擊有限。他指出，中國過去幾年並未在捷克做出太多實質投資，而捷克本身因中國市場保護原則的關係，在中國也沒有做太多投資。他告訴德國之聲：「與中國對捷克的政治影響力相比，中國對捷克的經濟影響力相對小得多。」

即便如此，捷克國內的友中勢力自新冠疫情爆發後，試圖藉由疫情來重振勢力。吉魯斯指出，部分友中的捷克政治人物近期重新取得較具影響力的職位，並努力活絡中捷關係。他預測：「我認為短期內，這個轉變可能會減緩捷克國內政治圈遠離中國的速度。但除非中捷的經貿合作能制造具體的成果，我不認為這樣是個長期可行的策略。」

捷克與中國的關係自去年起開始惡化，主要是因為布拉格政府聲援西藏，並要求廢除該市與北京的姐妹市關係協議中的一中原則條例。最終，布拉格決定終止與北京的姐妹市關係，並轉與台北建立姐妹市關係。該舉動激怒北京，使兩國關係進一步惡化。

本文章由德國之聲授權提供】

捷克 大使館 北京 中共

相關新聞

是誰逼死捷克議長？中國威脅信背後的真相

捷克前議長柯佳洛在今年1月20日，在辦公室驟逝，讓他無法完成原訂2月的訪台計畫。他的妻子與女兒4月26日接受捷克電視媒體訪問時，指控兩封由中國駐捷克大使館及捷克總統發給柯佳洛的威脅信...

川普稱韓方願出更多防衛費 青瓦台：還在討論

駐韓美軍防衛費分擔談判至今未達共識，美國總統川普聲稱韓方表示願意負擔更多防衛費，但青瓦台回應，所有事項都還在商議中，間接...

控穆斯林是病源？印度再掀宗教對立

「伊斯蘭教徒販賣病毒蔬菜！」印度執政黨「印度人民黨」的國會議員提瓦里日前大聲疾呼，指控穆斯林販賣的蔬菜帶有新冠肺炎病毒，並號召民眾抵制穆斯林商家的任何產品...

經濟解析／五要點了解新冠肺炎試驗用藥「瑞德西韋」

近來最能激發投資人動物本能、牽動全球金融市場的事物，當屬由美國吉利德藥廠開發，現正進行臨床試驗的新冠病毒疾病用藥「瑞德西...

英國檢討對中關系 瑞典有意探究新冠起源

英國國會外交委員會周三(4月29日) 詢問政府，是否計劃利用國際機制讓中國負起疫情擴散的責任。

國際勞工組織：疫情恐使全球近半勞工頓失生計

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行，全球經濟幾近停擺。國際勞工組織（ILO）今天警告，疫情將使全球將近半數勞...

空汙驟降 歐少死1萬人

30日發佈的最新報告顯示，由於化石燃料汙染驟降，發布禁足令的歐洲國家在4月死亡人數與去年同期相較，少了1萬1000人。

印度全國封鎖5月3日結束 航班將逐步恢復營運

印度機場管理局昨天已向各大機場發出全國封鎖5月3日結束後的營運詳細指導方針，將分階段取消對國際和國內航班客運的限制，但機...

安倍晉三：挺台灣參加WHO 曾直接告訴譚德塞

日本首相安倍晉三昨天在參議院預算委員會上答詢有關台灣參與世界衛生組織（WHO）的問題時表示，他曾直接告訴過世衛組織秘書長...

研究：疫情期間空汙下降 歐洲減少一萬人死亡

法新社報導，30日發佈的一份最新報告顯示，由於石化燃料汙染驟降，發布禁足令的歐洲國家在4月死亡人數與去年同期相較...

美公布侵權「惡名昭彰名單」 電影天堂（DYT88）遭點名

美國貿易代表署（USTR）29日公布2019年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」（Notorious Markets）黑名單...

龐培歐：持續推動北韓無核化 若金正恩不在會更困難

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）28日舉行記者會，答覆記者提問表示，無論北韓領導階層發生什麼變化，美國目...

熱門新聞

吉利德新冠藥瑞德西韋獲正面進展 美股期指擴大漲幅

他同一組號碼連續下注30年 1天內喜獲雙倍頭獎

美國有口罩歧視？台灣女生調查揭真相

美公布侵權「惡名昭彰名單」 電影天堂（DYT88）遭點名

美股道瓊開盤上漲450點 吉利德捎來新冠肺炎藥物利多

抗疫療法利多、Fed助陣 美股強升逾2%道瓊上漲532點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。