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英國檢討對中關系 瑞典有意探究新冠起源

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英國將檢討是否要求中國負起疫情擴散的責任。路透
英國將檢討是否要求中國負起疫情擴散的責任。路透

英國國會外交委員會周三(4月29日) 詢問政府，是否計劃利用國際機制讓中國負起疫情擴散的責任。

跨黨派議員要求政府提出與中國應對的策略，比如北京在提出預警時的角色、它在醫療與工業供應鏈上的角色，以及英國與其他盟友對中國的依賴性。

外交委員會詢問政府是否有意在如世界衛生組織、G7集團、G20等國際場合，要求其他與會國「對中國為其試圖控制有關COVID-19的言論，而誤導國際社會負責」。

英國駐美大使皮爾斯(Karen Pierce)在華爾街日報舉辦的視頻活動上表示，她支持對新冠病毒的起源以及世衛的反應展開獨立調查，但也認為抗擊疫情應當還是被列為第一優先要務。

她說: 「我們到頭來還是需要從這場疫情中學到什麼，就像我們從2014年伊波拉病毒中學習一樣。我們需要知道我們應該怎麼樣才能做得更好...我們認為這種對國際合作的檢討或改革是接下來我們會看到的。」她也說英國政府有意檢討世界衛生組織應對疫情的方式並且進行改革。

瑞典自告奮勇對歐盟提議

南華早報報導，瑞典正在准備要求歐盟對新冠病毒的起源展開獨立調查。在疫情爆發之前，瑞典與中國的關系就已經十分緊張，如果瑞典對歐盟提出獨立調查的要求，可能讓兩國關系進一步惡化。

周三(4月29日)，衛生部長哈倫格倫(Lena Hallengren)表示，瑞典願意對歐盟提出此請求: 「現在全球疫情逐漸穩定，對新冠病毒的起源與擴散開啟國際性的獨立調查，不但合理也是重要的。」她說: 「整個國際社群－包括世界衛生組織－如何對抗疫情，也應該要被調查。」

但是另一方面，瑞典外交部長林德(Ann Linde)則認為任何跟疫情有關的調查應該要等疫情完全結束之後再開始。她認為在現在這個關頭，最重要的是讓世界衛生組織做防疫的工作，還不到追究責任的時後。但她也說這不代表瑞典對世界衛生組織「滿意」。

瑞典與中國的關系從書商桂民海在2015年被捕就已經惡化。被捕當時桂民海已經歸化為瑞典公民，但之後中國法院稱，由於桂民海2018年申請恢復其中國國籍，基於中國不允許雙重國籍的規定，桂民海形同放棄瑞典籍。2020年2月，桂民海被判刑十年。4月，瑞典不僅關閉境內所有孔子學院，許多瑞典城市也相繼解除與中國的姐妹市關系。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 疫情

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