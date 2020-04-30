美公布侵權「惡名昭彰名單」 電影天堂（DYT88）遭點名

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國貿易代表署（USTR）29日公布2019年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」黑名單，架設在台灣的電影天堂（DYT88）首度被點名。 取自網路
美國貿易代表署（USTR）29日公布2019年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」黑名單，架設在台灣的電影天堂（DYT88）首度被點名。 取自網路

美國貿易代表署（USTR）29日公布2019年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」（Notorious Markets）黑名單，與中國大陸相關的購物平台淘寶網、蝦皮購物與拼多多續留名單；架設在台灣的電影天堂（DYT88）首度被點名。

「惡名昭彰市場」名單列出38個線上市場與34個實體市場，這些市場從事大量盜版和商標仿冒行為，損及美國智慧財產權所有人在國外市場的創新和智財權，進而損害美國經濟。

根據名單，2019年有包括主要服務東南亞市場的蝦皮購物、淘寶網、敦煌網（DHgate）、中國大陸第二大電商平台拼多多（Pinduoduo）等，其中敦煌網、拼多多等自去年起採取改進對策。

名單指出，「電影天堂」架設在台灣，該網站提供未經授權的電影、電視節目和音樂等，嚴重威脅中國境內外合法內容供應商。

貿易代表署也將中國大陸、馬來西亞、菲律賓、越南、俄羅斯等國的實體市場列入黑名單。中國大陸有7個實體市場遭點名，包括深圳華強北、深圳羅湖商業城、北京秀水市場與遼寧五愛市場等。

此外，貿易代表署29日也公布2020年「特別301報告」，審視美國貿易夥伴的智慧財產權保護政策與執法措施，中國大陸續留「優先觀察名單」，台灣未被列入。

特別301報告將中國大陸、印度、印尼、俄羅斯等10國列入「優先觀察名單」，加拿大、墨西哥、巴西、泰國、越南等23國列「觀察名單」。

根據301報告，台灣與歐盟強化商業機密保障，美國也會盡力確保與貿易夥伴共同維持商業秘密。

拼多多 電影

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